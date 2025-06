La Nazionale che affronterà il mondiale universitario nelle prossime settimane ha affrontato in tre match la selezione nordafricana a Camigliatello. Utili segnali di incoraggiamento arrivano dalle gare calabresi per spiccare il volo in futuro

C’è un’Italia che continua a produrre spettacoli e talento, di certo non è quella del calcio. La volley nostrana mostra un ottimo stato di salute, considerando come si giochi in Serie A uno dei tornei migliori al mondo, le selezioni sono reduci da successi importanti e i giovani crescono con consapevolezza.

Il pubblico che ha valutato al meglio il tris di gare contro la Tunisia ha così confermato la buona qualità dell’Italia in vista delle prossime Universiadi, in programma dal 14 al 24 luglio a Berlino.

Al di là dei risultati maturati sul parquet, le tre importanti sfide in vista della prossima rassegna mondiale in terra tedesca hanno dato dei segnali incoraggianti, la crescita progressiva è stata evidente.

Il mondiale universitario è un evento atteso per i ragazzi del Direttore Tecnico Vincenzo Fanizza, che erano partiti in questo tris di gare con una sconfitta per 1-3 (18-25, 25-22, 22-25, 24-26). Affinando meglio i contenuti tecnici, nelle restanti due sfide, l’Italia è riuscita a rifarsi ottenendo due convincenti successi arrivati rispettivamente con il risultato di 3-0 (25-21, 25-19, 25-21) e di 3-1 (25-17, 25-19, 19-25, 25-23).

Archiviate le sfide contro la Tunisia, l’Italia di Vincenzo Fanizza, sempre al palazzetto dello sport di Camigliatello Silano, sarà impegnata in tre nuovi test match utili per il futuro. In questo caso si svolgeranno tutte contro la Repubblica Ceca: le partite in terra silana saranno in programma martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 luglio, tutte alle 17.30.