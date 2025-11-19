Dieci giornate alle spalle e cinque mancanti per completare il girone di andata. Il campionato di Promozione B sta prendendo sempre di più forma, anche per quel che sono le gerarchie di classifica. Oltre a questo, però, consegna ai posteri diversi spunti da spulciare, come quello relativo ai gol subiti in casa e in trasferta.

Difese imperforabili

Partendo con l'analizzare il trend casalingo, salta all'occhio l'invalicabilità di Deliese e Sporting Polistena, dal momento che entrambe hanno concesso solo una rete nello loro sfide casalinghe: la capolista amaranto ha visto sfumare la sua imperforabilità interna proprio nell'ultima giornata giocata, contro il Capo Vaticano, terminata 2-1. La squadra di mister Gambi invece, dopo il debutto interno stagionale perso per 0-1 contro l'Ardore, ha praticamente chiuso il lucchetto ed è reduce da ben quattro clean sheets interni di fila (Sp. Polistena-Taverna 2-0, Sp. Polistena-Bianco 4-0, Sp. Polistena-Pizzo 0-0, Sp. Polistena-Bovalinese 1-0). Bene anche il Gioiosa Ionica, con due sole reti concesse davanti al pubblico amico.

Quanto al trend esterno, spicca il cammino di un San Nicola Chiaravalle Soverato con la porta ancora immacolata. La squadra di mister Sisi, infatti, non ha ancora subito gol in trasferta dal momento che le quattro reti concesse le ha registrate davanti ai propri tifosi. Un dato significativo che contribuisce fortemente anche all'imbattibilità stagionale della squadra (ancora zero sconfitte). Subito dopo, nel cammino esterno, c'è la Deliese con due reti concesse. E domenica le due squadre, prima e seconda della classe, saranno una di fronte all'altra.