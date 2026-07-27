Ottanta nuotatori parteciperanno alla 62ma edizione della Traversata dello Stretto, in programma il 2 agosto prossimo con partenza alle 10:30 da Capo Peloro (Messina) e arrivo previsto intorno alle 11:30 a Villa San Giovanni. Il programma dell'iniziativa è stato presentato stamani nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato la sindaca di Villa Giusy Caminiti e l'assessore Giuseppe Cotroneo, il presidente del Centro nuoto Villa Mimmo Pellegrino e il suo vice Bruno Pecora in rappresentanza dell'intero gruppo organizzativo, e i presidenti di Coni Calabria Tino Scopelliti e Fin Alfredo Porcaro.

Quest'anno cambia la location dell'arrivo che sarà a Piazza delle Repubbliche Marinare. Una novità, è scritto in una nota, «che permette di ricordare tante edizioni della grande classica giunte proprio a Punta Pezzo tornando, adesso, a godere di una zona d'arrivo moderna e ben curata, oltre a poter nuovamente ammirare il mitico faro di Villa a far da ulteriore sfondo alla competizione richiamando lo storico logo della Traversata».

Tra i favoriti della 62ma edizione, prosegue la nota, Giuseppe Ilario e Vincenzo Caso delle Fiamme Oro, entrambi a podio nella scorsa edizione, mentre tra le sorprese potrebbero esserci Cristian Molonia dell'Unime, Simone Dutto dei Carabinieri e Alessandro Addis dell'Aurelia Nuoto. Tra le donne, in gara l'argento olimpico di Rio 2016 Rachele Bruni, e la sua compagna delle Fiamme Oro Giulia Gabbrielleschi. Possibile spazio in vetta anche per Emma Micheletti della Nuoto Venezia e Iris Menchini dei Carabinieri.