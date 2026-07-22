Domenica 2 agosto torna uno degli appuntamenti simbolo dell'estate tra Calabria e Sicilia. Ottanta atleti, tra campioni affermati e giovani promesse, si sfideranno in sei chilometri di mare dominati dalle correnti dello Stretto.

Lo Stretto torna a vestirsi di sport. Tra pochi giorni Calabria e Sicilia saranno unite, ancora una volta, dalla Traversata dello Stretto, la storica competizione che dal 1954 richiama alcuni dei migliori nuotatori di fondo e migliaia di appassionati.

Domenica 2 agosto andrà in scena la 62ª edizione della manifestazione organizzata dal Centro Nuoto Villa, una competizione che dal 1954 rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del nuoto di fondo italiano. Negli anni la Traversata ha ospitato campioni olimpici, protagonisti delle acque libere e centinaia di atleti provenienti da tutta Italia e dall'estero, diventando uno degli appuntamenti più attesi del calendario estivo.

Anche quest'anno saranno 80 i nuotatori ammessi al via, selezionati attraverso criteri tecnici basati sui risultati ottenuti nella stagione agonistica. La start list riunisce alcuni dei nomi più importanti del movimento nazionale, tra cui la medaglia olimpica Rachele Bruni, Giulia Gabrielleschi, Iris Menchini, Giuseppe Ilario e Vincenzo Caso, in una competizione che si preannuncia particolarmente equilibrata grazie all'assenza dei vincitori dell'edizione 2025.

La Traversata non è soltanto una prova di resistenza. I sei chilometri che separano la partenza, prevista nelle acque di Capo Peloro, dall'arrivo sul lungomare di Villa San Giovanni rappresentano una sfida tecnica unica. Le correnti dello Stretto, la loro continua variazione e le particolari caratteristiche idrodinamiche di questo tratto di mare rendono ogni edizione diversa dalla precedente, imponendo agli atleti non solo preparazione fisica, ma anche capacità di leggere il mare e adattarsi alle sue condizioni.

Nei giorni che precedono la gara cresce intanto l'attesa sulle due sponde dello Stretto. Atleti e tecnici effettuano le ultime ricognizioni in mare, gli organizzatori definiscono gli aspetti logistici e di sicurezza, mentre Villa San Giovanni e Messina si preparano ad accogliere un evento che ogni anno richiama migliaia di spettatori. La presentazione ufficiale della manifestazione è in programma il 27 luglio all'Altafiumara Resort, appuntamento che aprirà simbolicamente la settimana dedicata alla Traversata.

Più che una competizione sportiva, la Traversata dello Stretto rappresenta ormai un patrimonio condiviso tra Calabria e Sicilia. Una manifestazione capace di coniugare agonismo, promozione del territorio e valorizzazione di uno degli scenari naturali più suggestivi del Mediterraneo. Per un giorno, quello stesso mare che separa due regioni diventa il filo che le unisce, confermando ancora una volta il legame profondo tra lo sport e l'identità dello Stretto.