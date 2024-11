Appena scoccato il 2024, il dg della società reggina si è visto costretto a lasciare il suo ruolo per motivi lavorativi: «Ci sarò sempre come tifoso»

Tropea si dimette! È questo il vero botto di Capodanno. Lascia la sua poltrona da Ds, ma possiamo tranquillamente dire da Dg, l’anima “double face” del Locri calcio, Antonio Tropea.

Un po’ (tanto) tifoso e un po’ (indiscusso) intenditore di mercato, il direttore Tropea ha costruito con intuito tecnico e tempi tattici lo squadrone amaranto degli ultimi quattro anni, quelli della nuova era Mollica. In coppia con il presidente ha sofferto e studiato le trame di un gruppo che ha cambiato tecnici ma non il duo di testa, gestendo conti e realtà in crescita, spogliatoio ed equilibri umani. Ora, appena scoccato il 2024, si vede costretto a dare priorità a quel lavoro che non è il calcio, ovvero una professione che lo rende tanto indipendente quanto responsabile. «È stata una decisione sofferta ma sono sicuro di una cosa importante, che il Locri mi avrà sempre come tifoso».

Giusto qualche giorno fa avevamo raccolto le sue dichiarazioni in fase di bilancio 2023. «Il calcio non è un’equazione esatta» esordiva, augurando un anno di successi personali a tutti. Poi guardando in casa amaranto riconosceva una nuova fase di crescita capace di affinare gioco e concretezza. «Potremmo fare diversi resoconti. Abbiamo accettato, a malincuore, la partenza di Francesco Bova che ha fatto molto bene con il Locri. Stiamo sistemando alcuni aspetti, sia di rosa che societari, e inoltre siamo la squadra più giovane del campionato, primi in classifica da questo punto di vista. Vedo il bicchiere mezzo pieno, perché se penso al 10 agosto scorso, a quella situazione indefinita, riconosco che abbiamo una squadra importante che può essere in grado di guadagnarsi la salvezza».

Secondo l’analisi dell’ex ds il Locri è cresciuto partita dopo partita, dopo aver archiviato le esperienze contro Trapani, Siracusa e Vibonese. «Un po’ di bravura ce la prendiamo io e il presidente perché abbiamo creduto in Panarello, allenatore dalle indiscusse capacità che aveva bisogno di sentire fiducia e sostegno attorno al suo operato. Poi sono contento del fatto che alcuni giocatori stanno dimostrando di poter fare l’interregionale. Di questo dobbiamo dare merito ai tecnici e allo staff, grazie ai quali sappiamo stare in campo con carattere e stile».