Il puzzle del Locri continua a comporsi. Cesare Polifroni, presidente amaranto, ha annunciato la decisione del suo team in merito alla figura del direttore sportivo. La scelta è caduta su Vincenzo Bartolo, appassionato conoscitore delle dinamiche calcistiche e giovane di esperienza, acquisita negli anni non sempre trascorsi in loco. Entusiasta, il nuovo ds è consapevole di come il suo nome si attendesse per capire di che livello possa essere la squadra. Una squadra tutta da rifare, con anticipati obiettivi di livello e un tecnico che chiuderà il cerchio sull’enigma “Ac Locri versione 2025”.

Il nome del trainer della panchina sarà rivelato la prossima settimana ma, se è vero che l’accordo è già concluso, il popolo amaranto lo immagina a lavoro in un triangolo del tipo “Pipicella, Bartolo e mister X”. Polifroni, intanto, si gode due giovani di qualità come il Dg e il neo immesso ds, confermando come siano i profili adatti per una ripartenza sprintosa. «Siamo sicuri che anche la sua passione e la sua dedizione saranno preziosi per consentire al Locri di guardare avanti, conducendo un cammino in linea con la tradizione e i valori dei colori amaranto», dichiara Polifroni in merito a Vincenzo Bartolo. C’è un mercato tutto da vivere e il team tecnico è quasi pronto per gestirlo e condividerlo con la tifoseria.