L'accordo con Ballarino è ormai definito e il closing è atteso nelle prossime ore. Laneri in pole per il ruolo di direttore sportivo, Andrea Gianni verso la carica di direttore generale. Intanto si lavora già alla costruzione della squadra per il ritorno tra i professionisti

La lunga telenovela societaria della Reggina si avvia verso il capitolo finale. L'operazione che porterà Claudio Lotito alla guida del club amaranto è ormai arrivata al traguardo. L'accordo tra il gruppo riconducibile al presidente della Lazio e l'attuale proprietà guidata da Nino Ballarino sarebbe stato definito nei suoi aspetti principali e nelle prossime ore è attesa la firma che renderà ufficiale il passaggio di proprietà.

La lunga corsa per l'acquisizione della società sembra dunque aver trovato il suo epilogo. Negli ultimi giorni la cordata vicina a Lotito ha compiuto l'allungo decisivo, superando definitivamente la concorrenza rappresentata dall'imprenditore italo-americano Matt Rizzetta. Nonostante i tentativi di rilancio e i contatti mantenuti fino all'ultimo, la proposta riconducibile al patron biancoceleste avrebbe convinto la proprietà amaranto, ormai orientata a chiudere l'operazione.

L'operazione dovrebbe chiudersi sulla base di una valutazione complessiva compresa tra 1,8 e 2 milioni di euro. Restano da completare soltanto gli ultimi passaggi burocratici e formali prima dell'annuncio ufficiale che darà il via a una nuova era per il club amaranto.

La sensazione, ormai diffusa sia negli ambienti amaranto sia in quelli vicini al patron biancoceleste, è che non ci siano più ostacoli in grado di compromettere il buon esito dell'operazione. La fumata bianca è considerata imminente e il closing potrebbe arrivare già entro le prossime 48 ore.

Parallelamente all'acquisizione, si lavora già alla programmazione della prossima stagione. Il nuovo gruppo proprietario avrebbe avviato le prime valutazioni per la costruzione dell'organigramma e della squadra che dovrà affrontare il campionato con l'obiettivo dichiarato di riportare la Reggina nel calcio professionistico.

Tra i nomi più accreditati per il ruolo di direttore sportivo continua a circolare quello di Laneri, profilo considerato ideale per esperienza e conoscenza delle categorie, ma non sarebbe l’unico nome preso in considerazione. Per il ruolo di direttore generale, invece, il nome destinato a ricoprire una posizione centrale nell'organigramma sarebbe quello di Andrea Gianni, dirigente che aveva già operato nella Reggina durante la gestione Gallo.

Anche sul mercato le idee sembrano chiare. L'intenzione sarebbe quella di costruire una rosa immediatamente competitiva, composta da calciatori di categoria superiore e in grado di rappresentare una base tecnica affidabile anche in prospettiva futura. Un progetto che punta a coniugare risultati immediati e sostenibilità nel medio periodo.

Naturalmente non mancano le discussioni. L'arrivo di Lotito continua a dividere una parte della tifoseria, sia a Reggio Calabria sia a Roma. Da un lato c'è chi vede nell'imprenditore romano la figura capace di garantire stabilità e rilancio; dall'altro restano interrogativi legati alla gestione futura del club e alla necessità di preservarne identità e autonomia.

Tuttavia, al di là delle opinioni, il dato che emerge con forza è uno solo: la Reggina è pronta a voltare pagina. Dopo mesi di attesa e incertezza, il club amaranto si avvia verso una nuova proprietà e un nuovo progetto sportivo. Adesso manca soltanto l'ultimo passo, quello più atteso: la firma che renderà ufficiale l'inizio dell'era Lotito.