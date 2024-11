Il torneo virtuale, organizzato dalla pagina Facebook Serie A – Operazione Nostalgia, è diventato virale nel corso delle ultime settimane. I Lupi hanno avuto la meglio sui campani a colpi di like

Era già successo nel 2016. Dopo 7 anni il popolo del web si rimette in moto e consegna al Cosenza il trofeo più ambito dei social: la Machenesanno’s Cup. I rossoblù, infatti, hanno riconquistato il titolo anche grazie al diretto interessamento del club che ha spinto sui suoi canali di riferimento partecipando alla giocosa challenge. In finale è stata battuta la temutissima Salernitana, mentre in semifinale è capitolato il Foggia.

Il torneo virtuale era diventato virale nel corso delle settimane, ha coinvolto migliaia di tifosi in tutta Italia e alla fine ha regalato un sorriso ai supporter dei Lupi. È il Cosenza, infatti, la squadra della nostalgia, quella che più di tutte manca nel calcio che conta, vale a dire la Serie A. Il ricordo di Gigi Marulla, a cui è stata dedicata l’affermazione, ha avuto la meglio perfino sul Foggia di Zeman o sul miracolo Castel di Sangro.

«Bello il Pallone d'Oro per carità, ma questa sera c'è soprattutto una Machenesanno's Cup da assegnare. Signori, il cielo è nostalgico sopra Cosenza. Dopo un percorso stellare il Cosenza vince con merito la sua seconda Machenesanno's Cup. In questa Machenesanno's Cup sono arrivati 153.678 commenti totali, ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato e giocato con noi. Dedichiamo questa vittoria a Gigi Marulla». Attraverso questo post la pagina "Serie A - Operazione nostalgia" ha annunciato il trionfo social dei lupi rossoblù.

