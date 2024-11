La manifestazione è in programma nella cittadina jonica dal 13 al 16 giugno e coinvolgerà figure dirigenziali dello sport provinciale e regionale, atleti e associazioni

Marina di Gioiosa Ionica si prepara ad ospitare una quattro giorni dedicata allo sport. C’è tutto il paese, in qualche modo, dietro “Marina Village” perché moltissimi sono i contributi rivolti al comitato promotore. Il nucleo è quello di Francesco Macrì, avvocato ed ex sindaco locale, e il nome è “Ripartiamo da 100”, in onore del centenario dall’istituzione della festa della Madonna del Carmine.

Il gruppo, fatto di appassionati e professionisti di vario ramo, sta dialogando con istituzioni locali, figure dirigenziali dello sport provinciale e regionale, atleti e associazioni per dare vita ad un teatro di iniziative sul palcoscenico del lungomare Cristoforo Colombo. Le date ci sono già: 13-14-15 e 16 giugno per avviare il motore di una cittadina che vuole vivere all’insegna del turismo.

Intanto è il momento di dare sfogo alla vocazione sportiva, la quale ha sempre contraddistinto la cittadina Jonica. Dopo il recente successo della vittoria del campionato di serie D, un occhio particolare al volley che, attraverso l’impegno del tecnico Massimiliano di Garbo, ha deciso di stupire anche in occasione del “Marina Village”.