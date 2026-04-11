Il 24enne altoatesino, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera il 28enne tedesco con il punteggio di 6-1 6-4

Jannik Sinner vola per la prima volta in carriera in finale al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo dopo aver battuto in semifinale Alexander Zverev, oggi sabato 11 aprile. Il 24enne altoatesino, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera il 28enne tedesco, numero 3 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-1 6-4 in un'ora e 23 minuti.

Sinner affronterà in finale il vincente tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo e del tabellone e il monegasco Valentin Vacherot, numero 23 del ranking Atp.