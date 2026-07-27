Nel terzo gruppo al primo posto Francesco Borrello e al quinto Vincenzo Mandalari. Nella classifica Juniores, terzo classificato Vincenzo Mandalari

Nei locali del Seminario Arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria si è svolto nei giorni 25 e 26 luglio il 6° Trofeo Città di Reggio Calabria Memorial “Enzo Caccamo”, gara nazionale di dama Italiana valida al 100% Elo Rubele (sistema ufficiale di classificazione e punteggio utilizzato dalla Federazione Italiana Dama).

Sotto la supervisione del direttore di Gara, Salvatore Laganà, i 65 damisti partecipanti sono stati suddivisi in quattro gruppi.

I vari giocatori erano provenienti dai circoli di: Bova M. (Reggio Calabria); Catania; Cosenza; Crotone; Leccese; Messina; Milano; Napoli; Palermo; Reggio Calabria; Roma; Siracusa; Taranto; Udine; Venezia.

Nel terzo gruppo, composto da 19 giocatori, il circolo damistico Bovese ha raggiunto il primo posto con il candidato maestro Franco Borrello ed il quinto con il nazionale Vincenzo Mandalari.

Per la classifica Juniores. terzo classificato è stato il nazionale Vincenzo Mandalari.

Nel gruppo dei Provinciali composto da 14 giocatori, il circolo dell'area Grecanica si è ben difeso attestandosi a metà classifica grazie alla caparbietà di Filippo Rodà, Giulia Serranò, Giulio Tringali.

Inoltre, quasi tutti i damisti del circolo che hanno partecipato al torneo hanno avuto una variazione positiva del punteggio ELO Rubele.