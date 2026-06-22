Il fantasista ex Capo Vaticano e il difensore reduce dalla promozione con la Silana sono tra i profili più ricercati dell'estate. Eccellenza e Promozione osservano con attenzione

Nelle calde temperature di questa seconda metà di giugno, il calciomercato dilettantistico inizia a entrare sempre di più nel vivo tra trattative "segrete" e accordi inaspettati. Molto infatti bolle in pentola, tra società che stanno ricostruendo e giocatori sulla piazza in cerca di sistemazione.

Due profili interessanti

Insomma, come ogni anno i nomi altisonanti ci sono e potrebbero fare rumore, cambiando le gerarchie di mercato. Come accennato anche in precedenza, diversi i profili liberi e, stavolta, l'attenzione si focalizza su due in particolare.

Uno è quello di Ferdinando Guerrisi, estro e fantasia per lui da sempre messi in campo e che molto spesso fanno la differenza. L'eclettico fantasista, classe 2002, è reduce da una buona stagione, la seconda metà, con la maglia del Capo Vaticano e prima ancora con lo Sporting Polistena. Velocità e dribbling per il ventitreenne che non proseguirà la sua avventura in neroverde. C'è già qualche richiesta, tra Eccellenza e Promozione, ma per le decisioni ancora è presto e lo stesso Guerrisi vuole prendersi un po' di tempo.

Stesso discorso vale per Luca D'Angelo, reduce da un'ottima stagione con la maglia della Silana e culminata con la vittoria del campionato di Prima Categoria (girone B) e il conseguente salto diretto al prossimo campionato di Promozione A. Arcigno difensore centrale, profilo affidabile nel reparto arretrato soprattutto dopo le ultime due stagioni di successo visto che, alla già menzionata vittoria del campionato con la Silana, c'è da ricordare anche il playoff vinto l'anno precedente con il Bisignano. Il ventottenne, però, non proseguirà con i Lupi della Sila e si aggiunge nella vetrina dei pezzi interessanti di questo mercato.