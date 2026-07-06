Con l’avvento di luglio, il calciomercato dilettantistico si trasforma in un vero e proprio fiume in piena. Accordi, trattative serrate e colpi di scena si susseguono senza sosta, gettando le basi per una stagione di Eccellenza e Promozione che si preannuncia di altissimo livello. Gli innesti di spessore non mancano e le rose iniziano a prendere una forma decisamente intrigante.

Deliese pigliatutto, ecco Wòjcik

Nel massimo campionato regionale non si placa l'entusiasmo della Deliese. La compagine amaranto, che ritrova l’Eccellenza dopo circa vent’anni di assenza, ha le idee chiarissime: l'obiettivo primario è consolidarsi nella categoria, ma facendolo con una figura degna del proprio blasone.

La raffica di annunci non si ferma e l'ultimo innesto di spessore risponde al nome di Ernest Wòjcik, difensore centrale, classe 2000. Nonostante la giovane età, vanta già un percorso decennale tra Eccellenza e Promozione con le maglie di Bocale, Reggiomediterranea, Cavedine, Carbonia e Pro Pellaro.

Le sue prime parole in maglia amaranto testimoniano la bontà dell'operazione: «Sono molto contento di approdare alla Deliese. Ciò che mi ha convinto è stata soprattutto la serietà e l'organizzazione. Ritengo che sia un progetto valido e ambizioso e sono pronto a mettermi a disposizione con grande determinazione per contribuire al raggiungimento degli obiettivi».

Silana, ecco Momo Alassani

Scendendo di categoria, nel girone A di Promozione, i riflettori sono tutti puntati sulla Silana. La neopromossa compagine cosentina ha avviato da settimane una campagna acquisti estiva a dir poco aggressiva. Dopo aver già ufficializzato alcuni nomi importanti, la dirigenza ha piazzato il vero colpo da novanta. In biancazzurro ecco Momo Alassani, un profilo che non ha bisogno di presentazioni.

Il classe 1988 ha calcato i campi della Lega Pro con il Matera e della Serie D con il Gallipoli, vestendo poi le maglie di Cosenza, Paolana, Isola Capo Rizzuto, Gallico Catona, Afro Napoli, Rotonda, Lavello, Ragusa, Vultur Rionero, Arbus, Lanciano, Rende, Trebisacce, Rossanese e Real Montepaone.

Un girovago del gol con una lista infinita di esperienze alle spalle. Nell'ultima stagione ha trascinato il Real Montepaone in Prima Categoria andando in doppia cifra.