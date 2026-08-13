La Virtus Rosarno rinforza la porta con il giovane Rocco Ciurleo, il Campora aggiunge esperienza alla difesa con Emiliano Filippo e il Val Gallico piazza il colpo offensivo con il colombiano Yoni Angulo. Affari importanti in vista dell’avvio della nuova stagione

Il grande caldo della metà di agosto non ferma la macchina del calciomercato dilettantistico calabrese. A ridosso del weekend di Ferragosto e con l'inizio dei campionati oramai alle porte, le direzioni sportive di Eccellenza e Promozione continuano a lavorare alacremente per completare le rose e regale gli ultimi ritocchi ai rispettivi allenatori.

La Virtus Rosarno punta sul "fatto in casa" tra i pali

Nel massimo campionato regionale registra un importante movimento in entrata la Virtus Rosarno. La società amaranto ha ufficializzato l'ingaggio del portiere Rocco Ciurleo.

Trattasi di un profilo rosarnese DOC che arriva in prestito dalla Vibonese: per il giovane estremo difensore non si tratta soltanto di un approdo tecnico di qualità ed entusiasmo, ma di una vera e propria scelta di cuore per difendere la porta della squadra del proprio paese con spirito d'appartenenza.

Colpo da novanta in difesa per il Campora

Spostando il raggio d'azione nel Girone A di Promozione, spicca il "colpaccio" d'esperienza messo a segno dal Campora. Il club si è assicurato le prestazioni sportive del difensore centrale Emiliano Filippo (classe 1992). Un innesto di assoluto spessore per il reparto arretrato: Filippo porta in dote un curriculum di rilievo caratterizzato da diversi campionati vinti, presenze in Serie D e stagioni da protagonista con maglie blasonate.

Il Val Gallico inserisce il peso da novanta in attacco

Vivacità anche nel Girone B, dove il Val Gallico ha piazzato la stoccata nel reparto d'attacco annunciando l'arrivo dell'avanti colombiano Yoni Angulo.

Fresco di una stagione e mezza disputata a grandi livelli con la maglia della Deliese, condotta fino alla conquista dell'Eccellenza, la punta sudamericana ha scelto di abbracciare il progetto tecnico di mister D’Agostino per dimostrare tutto il proprio valore anche con i colori del club gallicese.