Per superare parte dei problemi societari, il club dello stretto avrebbe instaurato una partnership con la Fiorentina. Legame che dovrebbe portare a Reggio anche il nuovo tecnico

REGGIO CALABRIA - La Reggina avrebbe instaurato una partnership con la Fiorentina. L'accordo intrapreso non solo dovrebbe portare in amaranto giocatori di proprietà della Viola, ma dovrebbe prevedere l'arrivo in Calabria dell'allenatore Leonardo Semplici, da settimane accostato al club amaranto.