Il 23enne azzurro vince in due set (6-4, 6-2) e raggiunge per il secondo anno consecutivo il penultimo atto del torneo in Florida. Ora attende il vincente tra Medvedev e Jarry

Continua la corsa di Jannik Sinner al Miami Open 2024. Il tennista azzurro batte in due set (6-4, 6-2) il ceco Tomas Machac e conquista la seconda semifinale consecutiva nel Master1000 in corso all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens in Florida. Una partita complicata con Sinner che nel primo set va subito avanti, ma subisce l'immediato contro break, prima di riconquistare il servizio nel settimo game e chiudere sul 6-3. Il numero 3 del ranking, al decimo quarto di finale in un Masters1000 (il quarto sul cemento della Florida) non rallenta nel secondo set, conquista un doppio break (nel terzo e quinto game) e chiude la partita in un'ora e 31 minuti. Continua così l'eccezionale 2024 di Jannik Sinner che vince la diciannovesima partita stagionale, con una sola sconfitta in semifinale a Indian Wells contro Carlos Alcaraz. Ora per la semifinale di venerdì attende il vincente della sfida tra il russo Daniil Medvedev e il cileno Nicolas Jarry.

La partita

È Machac a partire al servizio, con Sinner che si porta sul 15-40 e conquista subito il break (1-0). L'azzurro nel secondo game ha la palla del 2-0, ma concede al tennista ceco la palla del contro break che trasforma (1-1). Nel terzo game Machac tiene a 0 il servizio (1-2). Tre servizi vincenti e una volee nel quarto game vale il 2-2. Nel quinto game il ceco salva due palle break ma mantiene il vantaggio (2-3). Nel sesto Sinner concede due errori ma tiene il servizio (3-3). Combattuto il settimo game con Machac che concede ancora due palle break, ma questa volta Sinner trasforma e va avanti sul 4-3. Ai vantaggi l'ottavo game con Sinner che consolida il break: 5-3. Machac con buoni colpi resta in scia all'italiano: 5-4. Il numero 3 del ranking Atp chiude a 0 portandosi in vantaggio di un set (6-4) in 53 minuti.

All'inizio del secondo set Machac concede altre due palle break non trasformate da Sinner, con il ceco che si salva e parte avanti: 1-0. L'azzurro tiene a 0 il servizio nel secondo game: 1-1. Sinner conquista il break nel terzo gioco (2-1). Un break confermato a 0 nel terzio game con Sinner che avanti 3-1. La "Volpe rossa" non rallenta il ritmo e trova un altro break anche nel quarto gioco: 4-1. Sinner consolida anche il secondo break: 5-1. Il ceco tiene il servizio nel settimo game. L'ottavo game si chiude con un paio di gran colpi di Sinner che vola in semifinale (6-2). La terza al Masters1000 di Miami, la sesta in carriera!