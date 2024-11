Soffre, va sotto, ma viene salvato dalla pioggia. Jannik Sinner ha avuto la meglio su Tallon Griekspoor al terzo set (5-7, 7-5, 6-1) dopo una prima parte di match giocato a ritmi bassi e con molti errori. Sul 3-3 nel secondo set, con l'olandese avanti di un parziale, la pioggia ha interrotto il match per 50 minuti. Il ritorno in campo ha visto un tennista azzurro diverso, più concentrato e più incisivo nei colpi che ha prima conquistato il secondo set (7-5), e poi ha chiuso senza storia il terzo set: 6-1. È il quarto successo su quattro incontri per il tennista azzurro che ha concesso per la prima volta un set all'olandese. Il numero 3 del ranking Atp ora affronterà negli ottavi del Miami Open l'australiano Christopher O'Connell che ha avuto la meglio sull'americano Martin Damm (7-6, 7-6).

La partita

Nel primo set è Sinner a partire al servizio, chiudendo a 0 il primo game: 1-0. Griekspoor risponde soffrendo un po', ma portandosi in parità: 1-1. Senza patemi il numero 3 del ranking Atp che continua a "bombardare" al servizio: 2-1. Nel quarto game il tennista orange salva tre palle break, prima di conquistare il game: 2-2. Sinner risolve un game complicato con due buon servizi: 3-2. Continua a mantenere percentuali alte al servizio l'olandese che conquista il sesto game: 3-3. Nel settimo game è l'azzurro a tenere a 0 il turno di servizio: 4-3. Senza tentennamenti Griekspoor nell'ottavo game: 4-4. Ancora avanti Sinner che tiene ancora il servizio senza concedere punti all'avversario: 5-4. Nel decimo game l'olandese resta in scia: 5-5. È l'olandese a portarsi sul 15-40 nell'undicesimo game con Sinner che concede il break: 5-6. Griekspoor va sotto 0-30, ma recupera lo svantaggio e chiude il set: 5-7.

Nel secondo set parte con qualche strascico Sinner al servizio, che recupera dall'0-30, e va avanti 1-0. Griekspoor continua a servire bene e pareggia i conti: 1-1. Il tennista azzurro ritrova il ritmo al servizio e chiude a 0 il terzo game: 2-1. Sinner continua a essere falloso con l'olandese che ne approfitta per tenere il servizio senza problemi: 2-2. È Sinner a chiudere a 0 il quinto game: 3-2. Griekspoor tiene il servizio in un game durato quasi 6': 3-3. La partita viene sospesa per pioggia dopo un'ora e 22 minuti di gioco. Nel settimo game, dopo 50' di interruzione per pioggia, Sinner ha tenuto a 0 il servizio: 4-3. Tiene il servizio l'olandese nell'ottavo game con due ace e due errori del tennista azzurro: 4-4. Sinner con due ace chiude a 15 il nono game: 5-4. Griekspoor salva un set point nel decimo game, prima di chiudere con il servizio: 5-5. Jannik Sinner con tre ace tiene il suo turno di servizio: 6-5. Nel dodicesimo game Griekspoor salva un altro set point, ha la possibilità di chiudere, ma l'azzurro conquista il set: 7-5.

Nel terzo e decisivo set è Sinner a partire bene al servizio nel primo game: 1-0. Un Sinner diverso e più attento si guadagna due palle break nel secondo game e si porta avanti sul 2-0. Il numero 3 del ranking non rallenta al servizio e consolida il break: 3-0. Nel quarto game Griekspoor ritrova le percentuali e chiude a 15: 3-1. La partita si gioca sul servizio dell'azzurro che chiude il quinto game con un ace: 4-1. Nel sesto game Griekspoor salva due palle break, prima di cedere per la seconda volta il servizio: 5-1. Un Sinner che ha rischiato molto non sbaglia nulla e chiude sul 6-1 il match.

Gli altri italiani in tabellone

Accede al terzo turno sul cemento americano Lorenzo Musetti che ha battuto il tennista russo Roman Safiullin in due set (7-5, 6-1). Ora sfiderà domani l'americano Ben Shelton. Passa il turno anche Matteo Arnaldi che batte il canadese Denis Shapovalov in due set (6-3, 7-6). Nel torneo femminile si ferma al terzo turno Jasmine Paolini. La tennista toscana, numero 14 del ranking Wta, nei 16mi è uscita sconfitta in tre set (6-2, 3-6, 6-0) dallo scontro con la statunitense Emma Navarro (20) in un'ora e 51 minuti di partita. Finisce il torneo di doppio per la coppia azzurra Bolelli-Vavassori che escono sconfitti dalla scontro con la coppia numero uno del ranking Bopanna-Ebden (6-4, 6-7, 4-10).