Il direttore sportivo calabrese commenta la volontà del portiere di non rinnovare il contratto con il club rossonero

Il direttore sportivo del Milan,Massimiliano Mirabelli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport: «Noi volevamo regalare un simbolo ai nostri tifosi e Donnarumma aveva tutto per diventarlo: avrebbe avuto la fascia di capitano e, francamente, l'offerta era enorme: 25 milioni netti in cinque anni significano 50 milioni lordi a carico della società. Umanamente ci siamo rimasti male. Anche perché non c'è stata trattativa. Non è vero che durante l'incontro di giovedì c'è stata tensione con Raiola o che abbiamo litigato con lui. Le parti hanno preso atto della situazione e ognuno è andato per la propria strada. L'input della proprietà è di non accettare offerte, anche perché per noi Donnarumma non ha prezzo – ha chiosato il dirigente di Rende. Non lo vendiamo, per ora».

Alessio Bompasso