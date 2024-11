Massimo Mirabelli, Gennaro Gattuso e Rocco Commisso. Il primo è l’attuale direttore sportivo del Milan. Il secondo è l’allenatore. È il terzo? In Italia è praticamente uno sconosciuto eppure “Forbes” lo ha inserito tra le persone più ricche del mondo. Non fosse altro per un patrimonio stimato da 4,5 miliardi di dollari. Un mucchio di soldi costruito grazie al colosso “Mediacom Communication”, una delle aziende più importanti degli Stati Uniti nel settore delle tv via cavo. Cosa ha in comune con Mirabelli e Gattuso? È calabrese (originario di Marina di Gioiosa Ionica) e anche lui potrebbe “trasferirsi” a Milano sponda diavolo rossonero. Sarebbe lui il “Mister X” con il quale Li Yonghong starebbe trattando l’ingresso in società sotto la regia di Goldman Sachs. Nelle prossime ore capiremo di più. Nel frattempo a “Casa Milan” tra un Mirabelli un Gattuso ed un eventuale Commisso sembra di stare in Calabria.