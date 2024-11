Con l'arrivo di Antonio Conte il mister vibonese si congeda dalla panchina partenopea. Una parentesi non positiva che lo vede come il tecnico con la peggior media punti degli azzurri negli ultimi 15 anni

Antonio Conte è pronto a diventare l'allenatore del Napoli. Dopo che nei giorni scorsi è stato avvistato in Calabria, più precisamente a Vibo Marina, l'ex ct della Nazionale è atterrato a Fiumicino nel pomeriggio di ieri. Il tecnico si è recato prima negli uffici della Filmauro, nel centro di Roma, dove ad attenderlo c'era il presidente, Aurelio De Laurentiis. Con lui anche il fratello Gianluca, che lo accompagna nello staff tecnico, e il direttore sportivo del club, Giovanni Manna. L'ex ct tra le altre di Juventus e Inter, che oggi dovrebbe firmare il contratto fino al 2027, è stato ricevuto dal numero uno del club azzurro, per poi andare a cena tutti insieme.

L'arrivo sulla panchina del Napoli di Antonio Conte significa anche l'addio di Francesco Calzona, allenatore calabrese, di Cessaniti, subentrato in corsa dopo l'esonero di Walter Mazzarri. Il tecnico vibonese, che è anche ct della Slovacchia, arrivò al Napoli lo scorso mese di febbraio, nel tentativo di risollevare una squadra apparsa sin dalle prime giornate del campionato una brutta copia di quella che aveva invece trionfato nella Serie A 2022-23 sotto la guida di Luciano Spalletti, nel frattempo diventato commissario tecnico dell'Italia. Con Mazzarri in panchina, infatti, il Napoli non esprimeva quel calcio spumeggiante visto appena qualche mese prima, da qui la decisione del club partenopeo di cambiare rotta e affidarsi appunto all'allenatore vibonese. Una scelta, però, che non ha portato ai risultati sperati.

La stagione di Serie A è giunta al termine e per il Napoli il bilancio non è dei migliori. La squadra partenopea ha ceduto lo scettro di campione d'Italia all'Inter e, clamorosamente non è riuscita neppure a qualificarsi per le competizioni europee, chiudendo mestamente al decimo posto in classifica.

Per il calabrese Francesco Calzona, una partentesi da dimenticare. Sotto la guida di "Ciccio" da Vibo, il Napoli ha infatti registrato la peggior media punti degli ultimi 15 anni. Calzona, sulla panchina degli azzurri da marzo 2009 a maggio 2024, ha ottenuto una media di 1,21 punti in 14 partite, risultando l'allenatore con il rendimento peggiore negli ultimi 15 anni. Questa prestazione lo posiziona all'ultimo posto nella speciale classifica che include tutti i tecnici partenopei dal post-Donadoni ad oggi. Leggi la speciale graduatoria su Il Vibonese.