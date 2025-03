Il Catanzaro ha perso 2 a 1 a Modena nella gara valida per il 31esimo turno di Serie B. Una partita non proprio brillantissima dei giocatori giallorossi, soprattutto nel primo tempo. Di questo ne è consapevole mister Caserta che nella conferenza stampa post partita ha dichiarato: «Il primo tempo abbiamo fatto una partita troppo sottotono, noi non possiamo tenere i ritmi bassi per le qualità che ha questa squadra. Il secondo tempo meglio, siamo stati ingenui perché abbiamo fatto gol e abbiamo preso subito una azione pericolosa. Poi c'è stata un'altra azione che dà una ripartenza sbagliata, abbiamo preso un calcio d'angolo e quando subisci il gol diventa tutta un'altra partita».

«Di fronte c'era una squadra forte – ha continuato il mister -, l'ha dimostrato perché ha fatto una grande partita, però oltre alla grande partita e ai meriti dell'avversario oggi non è stato il solito Catanzaro. Io parlo dal punto di vista della velocità dell'azione, eravamo troppo lenti e compassati, i ragazzi sono stati bravi nel secondo tempo a rimettere in piedi la partita, però dovevamo essere più lucidi. Noi non possiamo permetterci di abbassare i ritmi perché altrimenti diventiamo una squadra troppo prevedibile e poi trovi una squadra forte come il Modena che ti aspetta per ripartire e poi diventa complicato».

Poi sulle 7 partite rimaste Caserta dice: «A prescindere dalle posizioni di classifica che occupano le squadre avversarie sono tutte partite difficili, a maggior ragione quando c'è una squadra che lotta nelle posizioni basse della classifica e fa di tutto per cercare di salvarsi, diventa tutto più complicato. Quello che non abbiamo fatto oggi, ci servirà anche per le prossime partite, bisogna stare concentrati, bisogna capire che ogni partita è una partita difficile. Non dobbiamo accontentarci perché perché è arrivato l'obiettivo salvezza o perché abbiamo vinto il derby, questo lo dobbiamo mettere da parte. Continua a dirlo, altrimenti noi ci facciamo del male, non dobbiamo commettere questo errore. Ormai il derby è passato, è arrivata la partita di Modena, non abbiamo approcciato bene il primo tempo, ci deve servire da lezione questo. Bisogna adesso prepararsi, ricaricare un po', prepararsi per la prossima partita che sarà altrettanto difficile».

