Grazie all'ennesimo successo lontano dalle mura amiche le Aquile raggiungono quota 55 punti e consolidano il quinto posto in classifica allungando sul Palermo che insegue in sesta posizione

Trasferta positivissima per il Catanzaro che sbanca Modena e torna alla vittoria. La partita è terminata 3 a 1 per i giallorossi guidati da un Iemmello su di giri che segna sul tabellino personale 2 gol e un assist per Vandeputte cha ha messo dentro la seconda rete. A nulla è servito, per il Modena, il gol di Tremolada a fine primo tempo con la compagine sul doppio vantaggio. È il primo successo allo stadio Alberto Braglia in gare ufficiali per i giallorossi che non perdono in trasferta dal 20 gennaio. Le Aquile raggiungono quota 55 punti e consolidano il quinto posto in classifica allungando sul Palermo che insegue in sesta posizione.

Primo tempo

Nei primi dieci minuti di gioco sono i padroni di casa ad avere il pallino del gioco in mano, ma le due situazioni offensive, la prima con Duca e la seconda con Tremolada, non vanno a buon fine.

Ma nei minuti successivi il Catanzaro si schiera e controlla la circolazione de pallone. Al 16’, poi, Fulignati trova Vandeputte nel cerchio di centrocampo, il belga combatte e riesce a portarsi avanti il pallone, fa due passi e lancia rasoterra, in verticale, Pietro Iemmello che controlla e conclude in diagonale. Palla in buca d’angolo: Catanzaro 1, Modena 0.

La partita prosegue e al 25’ le Aquile raddoppiano. Iemmello rende il favore a Vandeputte con un magistrale assist di tacco che passa in mezzo alle gambe di un giocatore del Modena e arriva tra i piedi del belga che si fa 20 metri palla al piede, arriva al limite dell’area e conclude anche lui a incrociare, il tiro è preciso e beffa Seculin. Modena-Catanzaro 0-2.

Ma i padroni di casa non ci stanno e al 34’ riaprono la partita. Azione confusionaria: un cross di Santoro deviato non viene trattenuto da Fulignati, la palla arriva a Palumbo ma Petricicone salva. Sulla respinta pero interviene Tremolada che con un piattone chirurgico deposita in rete. Modena 1, Catanzaro 2.

Nel finale Scognamillo è miracoloso ad anticipare Gliozzi di testa su un cross proveniente dalla destra di Santoro. Poi dopo un minuto di recupero il Catanzaro rientra negli spogliatoi in vantaggio 2 a 1 sul Modena.

Secondo tempo

A inizio ripresa padroni di casa vogliosi di riportare il match in equilibrio e nei primi 5 minuti prima Tremolada con un tiro da fuori e poi Gliozzi da dentro l’area creano preoccupazioni alla difesa giallorossa, ma in entrambi i casi le conclusioni sono sbagliate.

La partita prosegue fino al 58’ quando Fuilignati è decisivo su una conclusione di Duca da dentro l’area, poi sull’azione che ne segue Ambrosino mette dentro il 3 a 1 per i giallorossi ma il gol viene annullato per un precedente fuorigioco di Iemmello.

Poi, dopo dieci minuti esatti, il capitano segna la terza rete giallorossa. Iemmello conclude alla perfezione un’azione corale delle Aquile che si sviluppa sulla sinistra. Dopo una serie di passaggi la palla giunge a Sounas che nel cuore dell’area controlla e si gira per servire il numero 9 che non come un cecchino, con una conclusione rasoterra, fulmina Seculin. Modena 1, Catanzaro 3.

Nel finale di gara i giallorossi continuano a controllare il match con i padroni di casa che arrancano e che sembrano avere accusato il colpo del terzo gol. Nel primo dei 6 minuti di recupero concessi dall’arbitro, prima Sounas e poi Iemmello vanno vicinissimi alla quarta marcatura. Non c’è più tempo e Modena-Catanzaro termina 1 a 3.

Il Tabellino

MODENA 1912 (3-4-2-1): 12 Seculin; 3 Ponsi, 19 Zaro, 3 Pergreffi; 8 Santoro, 6 Magnino, 5 Palumbo, 29 Cotali (Corrado 62'); 10 Tremolada, Duca; 9 Gliozzi (Abiuso 62'). All.: Bianco.

US CATANZARO 1929 (4-4-2): Fulignati; Situm, Antonini, Scognamillo, Veroli; D’Andrea (Sounas 61'), Pontisso, Petriccione (Ghion 61'), Vandeputte; Iemmello, Ambrosino. All.: Vivarini

ARBITRO dell'incontro: PERENZONI; assistenti: RASPOLLINI – LOMBARDO; quarto ufficiale: CALZAVARA; Var: MIELE; Avar: MARINI

AMMONITI: Zaro (M), Petriccione (C), Tremolada (M).