2.058 tifosi. È questo il bilancio finale dei biglietti venduti nel settore ospiti per Modena-Reggina. Un risultato enorme che certifica l'amore del tifo amaranto, che sogna un altro successo al Braglia. Occhio, però, alla voglia di riscatto dei canarini, alle prese con un non facile inizio di stagione. Kick-off ore 14, arbitra Marcenaro di Genova, gara visibile su Sky, Dazn ed Helbiz Live.

Tesser ha ritrovato il difensore De Maio: partirà dalla panchina, mentre per Poli si dovrà attendere qualche settimana. Dall'inizio, al suo posto, ci sarà Pergreffi, Gerli riprenderà il suo posto a centrocampo insieme a Magnino e Armellino che non è al top, ma stringerà i denti. Sulla trequarti Tremolada sarà alle spalle di Diaw e Falcinelli.

Probabile formazione (4-3-1-2): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada; Diaw, Falcinelli. Allenatore: Tesser

Indisponibili: Battistella, Gargiulo, Poli, Cittadini

Ballottaggi vivi in attacco e in mediana: duelli Cicerelli-Rivas e Hernani-Crisetig. Per il resto, sono attese conferme rispetto alla formazione iniziale che ha battuto il Cittadella prima della sosta per le Nazionali.

Probabile formazione (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Crisetig, Majer, Fabbian; Canotto, Menez, Cicerelli. Allenatore: Inzaghi.

Indisponibile: Obi.