Un quarto di finale Mondiale epico per l'Italia. La Nazionale di Emiliano Del Duca dopo il doppio svantaggio, arrivato nei primi otto minuti, riesce a segnare ben cinque reti e ribaltare il risultato. Un 5-2 che consente agli Azzurri di staccare il pass per la semifinale, dove affronteranno la Bielorussia, che ha sconfitto il Portogallo per 4-3 nel secondo quarto di finale di giornata.

Il match

Il match inizia con Tahiti subito propositiva. I polinesiani passano in vantaggio a -9.41 dal termine: dalla distanza Taiarui sorprende Casapieri. Italia-Tahiti 0-1. Gli Azzurri non riescono a trovare la giusta reazione e quando il cronometro segna -9.06, Tahiti trova il raddoppio. Calcio di punizione perfetto quello battuto da Tetauira, che fa rimbalzare il pallone proprio davanti al portiere italiano. Italia-Tahiti 0-2.

Sotto di due reti la nazionale di Del Duca inizia a rendersi pericolosa e centra anche una traversa. Azzurri pericolosi con Giordani, mentre dall'altra parte è bravo Casapieri a dire no a Tepa. Zurlo ci prova con un'azione personale ma non riesce a superare il portiere avversario Jo, bravo in uscita bassa. A 3 minuti e trenta dal primo riposo è Fazzini che va alla conclusione ma Jo non si lascia sorprendere. Per Tahiti ci prova Taiarui, che manda largo. Stesso esito per il tiro di Genovali (-2.16). Sotto di due gol per l'Italia arriva la zampata vincente a 39 secondi dalla conclusione del primo tempo: Giordani trova un gran gol calciando dalla distanza.

Nel secondo tempo l'Italia entra sulla sabbia con la giusta mentalità. Dopo una serie di occasioni da una parte e dall'altra gli Azzurri trovano il pari con Giordani che approfitta di un errore di Taiarui e in rovesciata fulmina Jo. È 2-2. La nazionale italiana, galvanizzata dal pari, prova a portarsi in vantaggio: Bertacca ci prova dopo un bel contropiede ma il suo tiro termina a lato. Poi è ancora una volta Giordani, che sempre in rovesciata impensierisce nuovamente Jo.

Un'altra occasione di marca azzurra arriva a -4'53'' dal termine: Gentilin tentenna davanti a Jo, sciupando così il possibile 3-2. Occasionissima per l'Italia anche a un minuto e 52 secondi dalla fine: il calabrese Zurlo riceve palla, finta il tiro, salta il portiere e conclude, ma viene però chiuso da un intervento sulla linea di porta. Il secondo tempo termina qui.

Il terzo tempo del quarto di finale prende il via con Fazzini che approfitta di un errore difensivo dei polinesiani ma non riesce a trovare lo specchio della porta. La Nazionale di Del Duca cerca il gol anche con Casapieri, la conclusione del portiere azzurro termina però larga. Il portiere tahitiano deve compiere gli straordinari sul tiro di Gentilin. Gli Azzurri ci sono!

A sette minuti dalla conclusione del terzo tempo è miracoloso l'intervento di Casapieri. Il portiere italiano compie un doppio intervento, prima sulla rovesciata di Kuee, poi sul tap in di Tepa. Gol mancato, gol subito: la regola non scritta vale anche nel beach soccer. A -6'43'', infatti, Remedi serve Bertacca che resiste alla difesa avversaria e trova la rete del vantaggio azzurro. Italia-Tahiti 3-2. Dopo aver visto le streghe nei primi otto minuti del match l'Italia sembra rinata e arriva anche il poker: a -2'18'' dal termine ecco il gol di Gentilin. Ma non finisce qui. Il sigillo finale a un minuto e tredici secondi dal fischio finale: Remedi, spalle alla porta, riceve palla, si gira e timbra il definitivo 5-2. L'Italia vola in semifinale dei Mondiali che si stanno giocando a Dubai. Il roster del quale fanno parte anche i calabresi Zurlo e Miceli sabato affronterà la Bielorussia

Il post gara

A fine partita Luca Bertacca è stato eletto miglior giocatore in campo: “Questo gruppo e questa squadra hanno dimostrato ancora una volta quanto simo forti e uniti – ha dichiarato -. Non abbiamo mai mollato, anche quando siamo partiti male, senza smettere di crederci: è stata una partita durissima, ma eravamo convinti di poterla vincere e così è stato. Ci prendiamo questa semifinale e ne siamo felici, ma ora dovremo pensare a riposare e concentrarci su un avversario durissimo come la Bielorussia, che fin qui non ha mai perso”.

Il tabellino

ITALIA-TAHITI 5-2 (pt 1-2; st 1-0)

Italia: Casapieri, Miceli, Josep, Sciacca, Fazzini, Carpita, Alla, Genovali, Bertacca, Zurlo, Remedi, Giordani. Ct Del Duca

Tahiti: Torohia, Tetauira, Tepa, Li Fung Kuee, Salem, Teamotuaitau, Tinirauarii, Taiarui, Chan-Kat, Tavanae, Labaste, Tehau. Ct Zaveroni

Marcatori: 2'17’’pt Taiarui (T), 2’53’’ Tetauira (T), 11’21’’ e 4’32’’st Giordani (I), 5’17’’tt Bertacca (I), 9’42’’ Josep (I), 10'47’’ Remedi (I)

Arbitri: Mariano Romo (Arg), Aecio Fernandez (Uru), Gonzalo Carballo (Sal), Micke Palomino (Per), Crono: Jorge Gomez (Col)

Note: Ammoniti Sciacca (I), Tepa (T), Josep (I)

FIFA BEACH SOCCER WORLD CUP - DUBAI 2024

Gruppo A: UAE*, Egitto, USA, Italia*

Gruppo B: Spagna, Iran*, Tahiti*, Argentina

Gruppo C: Senegal, Bielorussia*, Colombia, Giappone*

Gruppo D: Brasile*, Oman, Portogallo*, Messico

*qualificate ai quarti di finale

IL CALENDARIO DEL GRUPPO A

1ª giornata, giovedì 15 febbraio: USA-Italia 1-3; UAE-Egitto 2-1

2ª giornata, sabato 17 febbraio: Italia-Egitto 6-2; UAE-USA 3-2 dts

3ª giornata, lunedì 19 febbraio: Egitto-USA 5-4 dts; Italia-UAE 1-3 dtr

CLASSIFICA GRUPPO A – 3a giornata

Italia 6*; UAE 6*; Egitto 3; USA 0

*qualificate ai quarti di finale

Quarti di finale (22 febbraio)

A) Brasile-Giappone 8-4

B) Bielorussia-Portogallo 4-3 dts

C) Iran-UAE 2-1

D) Italia-Tahiti 5-2

Semifinali (24 febbraio)

Iran-Brasile, ore 15

Italia-Bielorussia, ore 16.30

Finali (25 febbraio)

3°/4° posto, ore 15

1°/2° posto, ore 16.30

Albo d'oro: 2005 Francia; 2006 Brasile; 2007 Brasile; 2008 Brasile; 2009 Brasile; 2011 Russia; 2013 Russia; 2015 Portogallo; 2017 Brasile; 2019 Portogallo; 2021 RFU.