Il Cosenza torna da Monopoli con un punto e il rimpianto di alcune occasioni non sfruttate. Finisce 0-0 una partita nella quale i rossoblù cercano la porta attraverso il palleggio e le accelerazioni di McJannet ed Energe, senza riuscire a trasformare le opportunità costruite nel gol della vittoria. Il Monopoli conserva l’imbattibilità casalinga e mette alla prova Rizzo, attento quando viene chiamato in causa.

Per la squadra di Coppitelli resta una prestazione nella quale la ricerca del gioco si accompagna a qualche lentezza nella manovra e alla poca concretezza negli ultimi metri. Energe è tra i più intraprendenti, ma nel finale della sua partita spreca anche una ripartenza che avrebbe potuto cambiare il risultato.

La formazione del Cosenza: McJannet e Quieto alle spalle di Energe

Coppitelli sceglie il 3-4-2-1, con Rizzo in porta e Pascalau, Dalmazzi e Dametto in difesa. Sulle fasce agiscono Cimino e Contiliano, mentre Ndow e Palmieri occupano la zona centrale. McJannet e Quieto sostengono Energe.

Il primo problema arriva subito: Palmieri accusa un infortunio alla spalla dopo uno scontro di gioco e perde sangue dalla bocca. Il centrocampista prova a proseguire, ma al 17’ deve lasciare il posto a D’Alena. Nel Monopoli di Colombo ci sono anche due ex rossoblù, Garritano e Cortinovis.

Primo tempo: Energe e McJannet accendono il Cosenza

L’avvio è bloccato. Il Cosenza cerca di imbucare nella difesa avversaria, ma il Monopoli chiude gli spazi e sviluppa il gioco soprattutto sulla destra, dove Cerretti cerca di innescare gli attaccanti.

Al 9’ Garritano tenta dalla distanza, senza trovare lo specchio. La risposta arriva un minuto dopo con un rasoterra troppo debole di Energe. I pugliesi si rendono poi pericolosi sugli sviluppi del primo calcio d’angolo: Olivieri colpisce di testa e sfiora l’incrocio.

Il Cosenza cresce attraverso le iniziative dei suoi uomini offensivi. Energe conquista una punizione al 18’, ma i rossoblù non sfruttano la palla inattiva. Poco dopo McJannet va via a Pucino e guadagna un’altra punizione, quasi dal limite: è lo stesso numero sette a calciare al 22’, con la palla di poco sopra la traversa.

La squadra di Coppitelli insiste nel costruire, pur con una circolazione talvolta lenta. Al 33’ McJannet riparte e serve Contiliano, la cui conclusione viene deviata in angolo. Sugli sviluppi, Energe lascia partire un tiro potente che Tommasi riesce a parare. Prima dell’intervallo c’è ancora spazio per Garritano: al 43’ la conclusione da fuori impegna Rizzo. Dopo tre minuti di recupero si va al riposo senza reti.

Ripresa: occasioni per entrambe, il risultato non cambia

Colombo interviene nell’intervallo inserendo Capone e Fall per Cortinovis e Vido. Il Cosenza continua ad affidarsi soprattutto a Energe, che prova a sorprendere Tommasi al 9’ e due minuti dopo lo costringe a distendersi per respingere un’altra conclusione.

Al 14’ Coppitelli manda in campo Achour per Quieto e Cogoni per Cimino. Il Monopoli risponde al 18’ con Battocchio, ma Rizzo è attento. Due minuti dopo i rossoblù costruiscono una grande occasione: McJannet mette il pallone in mezzo, la sfera resta in area e la difesa di casa riesce a spazzare prima dell’intervento di Energe.

Rizzo torna protagonista al 26’, quando risponde bene a Olivieri, servito da Garritano. Il Monopoli inserisce poi Paukstys al posto dello stesso Garritano e si fa vedere con Capone, che al 33’ calcia sopra la traversa.

Il Cosenza ha un’altra opportunità in contropiede, ma Energe ritarda la conclusione e si fa respingere il tiro in area. Al 35’ l’attaccante lascia il posto a Palazzino, mentre Dzepar rileva McJannet. Due minuti dopo Capone sfiora il palo.

Nel finale il Cosenza chiede una revisione FVS per ottenere l’espulsione di Valenti, ma resta confermata l’ammonizione. Olivieri tenta ancora con un tiro al volo che termina alto. I quattro minuti di recupero non cambiano il risultato: il confronto si chiude sullo 0-0.

TABELLINO MONOPOLI-COSENZA

MONOPOLI: Tommasi, Pucino, Piccinini, Battocchio, Valenti, Scipioni (38’ s.t. Sardo), Cerretti, Vido (1’ s.t. Fall, dal 38’ s.t. Bernardotto), Olivieri, Garritano (31’ s.t. Paukstys), Cortinovis (1’ s.t. Capone). A disposizione: Albertazzi, Sibilano, Belli, Colombara, Tosi, Casillo, Gioielli, Parravicini. Allenatore: Colombo.

COSENZA (3-4-2-1): Rizzo; Pascalau, Dalmazzi, Dametto; Cimino (14’ s.t. Cogoni), Ndow, Palmieri (17’ p.t. D’Alena), Contiliano; McJannet (35’ s.t. Dzepar), Quieto (14’ s.t. Achour); Energe (35’ s.t. Palazzino). A disposizione: Iliev, Rantuccio, Giannini, Almaviva, Petrovic, Ragone, Contiero, Barone. Allenatore: Coppitelli.

ARBITRO: Frasynyak di Gallarate.

MARCATORI: nessuno

NOTE: ammoniti Scipioni, McJannet, Pascalau e Valenti. Calci d’angolo: 5-3. Recupero: 3’ p.t., 4’ s.t.