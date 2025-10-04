Non basta una buona mezzora dei giallorossi nel primo tempo, i brianzoli prima riportano il risultato in equilibrio e poi nella ripresa segnano il gol vittoria

Trasferta da dimenticare in terra brianzola per il Catanzaro che dopo sei pareggi raccoglie la prima sconfitta stagionale contro il Monza nel settimo turno di Serie B. Per mezzora nel primo tempo i giallorossi giocano benissimo, segnando con Cisse al minuto 5 e sfiorando anche il secondo gol. Però al 37esimo la difesa della compagine calabrese si perde Alvarez che riporta il risultato in equilibrio. Nella ripresa poi ci pensa Birindelli a mettere in rete il gol del definitivo 2-1.

Primo tempo

Il Catanzaro parte alla grande, è l’estro di Iemmello e Cisse a essere protagonista. Il capitano, al sesto minuto di gioco, balla sulla linea dell’area e con un tocco sotto innesca il 18enne attaccante giallorosso che al volo, di prima intenzione buca Thiam.

Le Aquile giocano bene e al 13’ vanno vicine al raddoppio con la conclusione volante di Oudin dal limite che però è, anche se di poco, alta.

I padroni di casa rispondono con Izzo al 16’. L’esterno del Monza, nei pressi del secondo palo, ci prova da posizione ravvicinata di testa, ma Pigliacelli è attento e respinge.

Il Catanzaro palleggia bene mettendo in difficoltà la compagine brianzola. Però, durante il momento migliore dei giallorossi, al 26’, Azzi tira fuori dal cilindro una conclusione chirurgica a giro che purtroppo per i padroni di casa colpisce in pieno la traversa.

La partita prosegue con il Catanzaro che spreca un paio di palloni buoni e il Monza ne approfitta. Dormita della difesa giallorossa su un cross dalla destra di Birindelli, la sfera raggiunge Alvarez che segna in spaccata il più facile dei gol. Al 37’ Monza 1, Catanzaro 1.

Poi nel finale l’attaccante del Monza Keita Balde, trovato in area dai compagni a seguito di una buona azione, spara alto e il primo tempo termina 1 a 1.

Secondo tempo

Prima scintilla della ripresa al 48’, i padroni di casa ci provano con Azzi che conclude bene ma centrale da dentro l’area e Pigliacelli devia in corner.

Il Catanzaro risponde al 55’ con Pontisso, ma anche in questo caso la conclusione dal limite è centrale.

Le offensive del Monza si fanno più insistenti e mettono in difficoltà il Catanzaro. Infatti, a seguito di un’azione corale, Izzo trovato in area prova la sforbiciata, la sfera rimbalza sul terreno e arriva tra i piedi di Birindelli che non può sbagliare. Al 67’ Monza 2, Catanzaro 1.

I giallorossi provano a rispondere, Di Francesco, al 74’, da posizione defilata spara alto invece di mettere in mezzo all’area dove si trovava Cisse smarcato.

Nella parte finale del match il Catanzaro prova a fare qualcosa in più in fase offensiva senza però creare particolari pericoli dalle parti di Thiam.

Da segnalare l’espulsione dell’allenatore del Catanzaro Alberto Aquilani.

Dopo cinque minuti di recupero Monza-Catanzaro termina 2-1.

Il tabellino

7ª Giornata Serie B 25/26

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Antonini, Iemmello (73′ st Pandolfi), Petriccione; Bettella (73′ st Di Chiara), Pontisso, Verrengia, Favasuli (84′ st Pittarello); Oudin (72′ st Di Francesco), Cisse; Cassandro (61′ st D’Alessandro).

A disposizione: Marietta, Nuamah, Brighenti, Alesi, Rispoli, Buso, Buglio.

Allenatore: Aquilani

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Azzi, Ravanelli; Obiang, Keita (76′ st Colombo), Zeroli, Birindelli (90+1′ st Brorsson); Alvarez (76′ st Maric), Colpani (73′ st Galazzi); Carboni (90+1′ st Delli Carri).

A disposizione: Pizzignacco, Lucchesi, Caprari, Bakoune, Capolupo, Domanico, Petagna.

Allenatore: Pensalfini

ARBITRO: Perri

ASSISTENTI: Monaco e Laghezza