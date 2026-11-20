Conferenza stampa alle 16:45 all’Inalpi Arena con i vertici di ATP e FITP, i rappresentanti delle istituzioni e il talento Federico Cinà. Dal 9 al 13 dicembre il PalaCalafiore ospiterà gli otto migliori Under 20 della stagione

Le Next Gen ATP Finals 2026, che dal 9 al 13 dicembre porteranno a Reggio Calabria i migliori giovani talenti del tennis mondiale, oggi saranno al centro della conferenza stampa in programma alle 16:45, nella Sala Conferenze dell’Inalpi Arena di Torino.

All'appuntamento interverranno il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, il CEO dell'ATP, Eno Polo, il Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e i Presidenti delle Regioni Calabria e Piemonte, Roberto Occhiuto e Alberto Cirio. Prevista anche la partecipazione di Federico Cinà, diciannovenne tennista palermitano, già numero 4 del ranking mondiale juniores e tra i talenti emergenti del tennis italiano.

La presentazione odierna, emblematicamente voluta nella sede delle ancora in corso Nitto ATP Finals, rappresenta una nuova tappa del percorso di avvicinamento al torneo, dopo l'annuncio ufficiale dello scorso settembre e poi il lancio ufficiale del 20 ottobre a Reggio Calabria, al quale ha preso parte anche il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

La competizione, nata nel 2017 e disputata per cinque edizioni a Milano prima del trasferimento a Gedda, in Arabia Saudita, torna dunque in Italia scegliendo per la prima volta una città del Sud. Sul campo indoor del PalaCalafiore si confronteranno gli 8 migliori tennisti Under 20 della stagione, secondo una formula che negli anni ha contribuito a far conoscere al grande pubblico alcuni protagonisti del circuito internazionale, tra i quali Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Con le Next Gen ATP Finals, Reggio Calabria entrerà nel calendario dei grandi eventi che caratterizzano la conclusione della stagione tennistica mondiale, accanto a Torino, sede delle Nitto ATP Finals, e Bologna, che ospita la fase finale della Coppa Davis.

Un appuntamento che, oltre alla dimensione strettamente sportiva, offrirà alla città un'importante occasione di visibilità internazionale, con l'arrivo di atleti, addetti ai lavori, operatori dell'informazione e appassionati. La manifestazione rappresenterà inoltre un'opportunità di promozione del territorio, delle sue risorse e della sua capacità di accogliere eventi di rilevanza mondiale.

La conferenza stampa di Torino consentirà di approfondire i contenuti della manifestazione e le iniziative che accompagneranno le cinque giornate di tennis a Reggio Calabria, ormai prossima a ospitare uno degli eventi più significativi del calendario sportivo internazionale di fine anno.