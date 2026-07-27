Il pugilato torna protagonista a Nocera Terinese, dove cresce l’attesa per la seconda edizione della “Nocera Boxe Night”, appuntamento dedicato agli appassionati della noble art e agli sportivi di tutte le età. La manifestazione si svolgerà sabato 1° agosto, con inizio alle 20:30, nella suggestiva cornice di Piazza San Giovanni, dove sarà allestito il ring che ospiterà gli incontri.

L’evento è organizzato dal Pugilato Lametino Team Mascaro Mastroianni, con il patrocinio del Comune di Nocera Terinese e sotto l’egida della Federazione Pugilistica Italiana. Una collaborazione che punta a promuovere il pugilato e, allo stesso tempo, a valorizzare il territorio attraverso lo sport.

Dodici incontri tra Calabria e Campania

Il programma prevede un torneo interregionale con dodici match di pugilato olimpico che vedranno affrontarsi atleti provenienti da Calabria e Campania. Una serata all’insegna dell’agonismo e del fair play, che offrirà al pubblico l’opportunità di assistere da vicino a una serie di incontri in una location particolarmente suggestiva. Tra questi spiccano quelli dei padroni di casa con il debutto del giovanissimo Biagio Cario – il più piccolo d’età della federazione calabrese - e il match del veterano Andrea Mendicino. Incontri di spessore anche quelli degli altri tre calabresi: Pullia Alessandro (vice campione d’Italia), Natoli Francesco (vice campione d’Italia), Dechiera Nicolas (vice campione d’Italia). L’ultimo match della serata vedrà sul ring la lametina Alessia Banditelli, che combatterà da semiprofessionista affrontando 4 riprese contro un’atleta tra le migliori del circuito campano.

Per l’occasione, Piazza San Giovanni si trasformerà in una vera e propria arena a cielo aperto. Il ring sarà collocato nel cuore del centro storico, regalando una cornice speciale alle sfide e contribuendo a rendere ancora più coinvolgente una manifestazione che unisce sport, intrattenimento e promozione del paese.

Ingresso gratuito

L’ingresso sarà gratuito, permettendo a cittadini, turisti e appassionati di assistere liberamente agli incontri.

Dopo il successo della prima edizione, la Nocera Boxe Night punta a confermarsi come uno degli appuntamenti sportivi dell’estate, offrendo una vetrina agli atleti del pugilato olimpico e trasformando, per una sera, Piazza San Giovanni nel palcoscenico della sfida tra Calabria e Campania.