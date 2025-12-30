Ospite dell’ultima puntata di 11 in campo l'ex patron amaranto: «Reggina? Negli ultimi anni non ha avuto l'opportunità di poter dare un senso di gioia al suo popolo»

Il campionato di Serie B chiude il suo 2025 e lo fa anche nel segno del Catanzaro, alla sua quinta vittoria consecutiva e sei risultati utili di fila. Dei giallorossi, e dell'andamento del campionato cadetto, se ne è parlato a 11 in Campo, format di LaC TV e condotto da Maurizio Insardà, in onda ogni lunedì.

Foti e un calcio che non c'è più

Tra gli ospiti della puntata c'era Lillo Foti, storico presidente della Reggina, con cui si è tornato per un attimo indietro negli anni: «Il calcio in prima persona mi manca, così come l'affetto che ancora nutro nei confronti della Reggina, squadra della mia città. Ovviamente mi dispiace per quello che in questi ultimi anni la compagine amaranto sta passando. Una realtà calcistica, inoltre, che non ha avuto l'opportunità tramite le varie espressioni che si sono succedute, di poter dare un senso di gioia a un popolo che ha sempre dimostrato di essere in grado di ambire e vivere una realtà calcistica a ben altri livelli di quelli attuali».

L'ex patron amaranto si sofferma poi sul cambiamento del calcio e delle società calcistiche: «Nel calcio oggi mancano i personaggi, quelli che nel passato rappresentavano un punto di riferimento per un territorio. Purtroppo è cambiata la mentalità ma non solo nel calcio, anche in altri settori. C'è una crisi di identità e di uomini di riferimento che ha portato a una confusione di sistema che è carente di espressioni». E poi: «Manca anche la formazione e ciò lo si evince anche dalla Nazionale, dal momento che non si sta più esprimendo ai massimi livelli».

Infine una battuta sul Catanzaro che sta facendo bene nel torneo di Serie B: «Conosco da tempo la famiglia Noto, con la quale c'è un rapporto di stima e simpatia reciproca. Ancora una vota il Catanzaro ha dimostrato di essere una società di riferimento non solo per il proprio territorio. Mi auguro che con un pizzico di fortuna arrivino a grandi risultati».