Nel calcio dilettantistico calabrese le grandi manovre non dormono mai, e il termometro dell'entusiasmo sta per toccare punte altissime in casa Corigliano. Impegnato nel campionato di Promozione, il club guidato dal solido triumvirato composto Olivieri-Fusaro-Famigliulo è pronto a vivere una di quelle settimane destinate a tracciare una linea netta tra il passato e il futuro. Le velleità e l'ambizione da sempre palesate dai vertici del club, che non hanno mai nascosto di voler riportare la piazza coriglianese nei palcoscenici che le competono, starebbero per tradursi in fatti concreti, dando vita a un assetto societario totalmente rinnovato e ancora più potente.

Le indiscrezioni che filtrano dagli ambienti vicini al club parlano pensano che all'attuale e collaudata governance guidata da Olivieri, Fusaro e Famigliulo starebbero per aggiungersi altre figure di spicco del panorama locale, pronte a entrare con la carica di co-presidenti o comunque con ruoli di responsabilità. Non si tratta di semplici ingressi di minoranza, ma della nascita di una vera e propria nuova società blindata da una "super presidenza a cinque stelle". Un ingresso di nuove forze che garantirà una solidità economica e organizzativa senza precedenti per la categoria, con l'obiettivo di puntare senza mezzi termini al salto di categoria.

Se dietro la scrivania si preannunciano colpi da novanta, sul rettangolo verde la musica non sarà diversa. Le voci di corridoio descrivono un fronte tecnico in pieno fermento, dove si starebbe attuando una vera e propria rivoluzione. Il restyling riguarderà sia la guida tecnica, il direttore sportivo e e la stessa rosa dei calciatori. L'intenzione della nuova coalizione presidenziale è quella di presentarsi ai nastri di partenza con un organico fortemente rinnovato, capace di regalare spettacolo e di riaccendere la passione della tifoseria biancoazzurra.

L'attesa sta comunque per finire. Per quanto trapelato nelle ultime ore, la macchina organizzativa ha già stabilito la tabella di marcia nella quale nei primi giorni della prossima settimana il velo del mistero sarà definitivamente sollevato. Sono attese le comunicazioni ufficiali che spiegheranno nel dettaglio il nuovo organigramma e i volti dei nuovi dirigenti. I tifosi aspettano con il fiato sospeso, il nuovo Corigliano è pronto a nascere.