Classe 1993, con un passato tra Nocerina, Cosenza e Grosseto, il portiere è una figura centrale per il reparto difensivo e punto di riferimento per compagni e tecnici

Nell'agguerrito Girone A del campionato di Promozione Calabrese, l'Altomonte RC può contare su un elemento di assoluto valore per blindare la porta: il portiere Nunzio Franza. Classe 1993, Franza incarna lo spirito del portiere “leader”, in campo e negli spogliatoi, ponendosi come un vero e proprio pilastro difensivo con un curriculum che spazia ben oltre i campi della Promozione. Nato il 24 giugno 1993 a San Marzano sul Sarno, Franza si unisce all'Altomonte RC nell'agosto del 2023, portando in dote un bagaglio di esperienza maturato in diverse categorie.

La sua carriera, infatti, include esperienze con squadre importanti come: Nocerina e Cosenza (dal 2009 al 2011), Grosseto (dal 2011 al 2013), Turris e Sorrento (dal 2013 al 2015), oltre a club come Asti, Acri, Sancataldese, Locri, Belvedere, Montalto e Rende (fino al 2023). Questa lunga militanza, che ha toccato anche la Lega Pro, fa di lui uno dei portieri più esperti e affidabili del campionati calabresi. L'esperienza di Franza si traduce in prestazioni di alto livello arrivando a registrare, lo scorso anno, una striscia di imbattibilità di 486 minuti, un dato che evidenzia la sua bravura tra i pali che ne fa una risorsa importante anche per i tecnici che lo hanno a disposizione, chiedere prima a Pascuzzo, per quasi due anni, e ora a Vaccaro. Da quest’anno, sul braccio sinistro, capeggia la fascia di capitano, una fascia “pesante” assegnata all’unanimità da società, tecnici e compagni di squadra, riconoscendo in lui la figura che meglio rappresenta l’ambiente rossoblù. Guai a farlo arrabbiare, come un buon padre di famiglia, eccolo pronto a richiamare tizio e subito dopo caio per aiutarli al meglio, Franza si fa voler bene anche per questo.

Nella stagione 2024/2025 i dati finali indicavano per lui 28 presenze e appena 24 gol incassati (non tutti alle sue spalle), un rendimento eccezionale con la terza miglior difesa del torneo che ha permesso alla squadra dell’Altomonte RC la disputa delle semifinali playoff di girone. Il presidente Fabrizio Arleo ha voluto fortemente Franza, tra conferme e riconferme, considerandolo un elemento di "sicuro valore" con ormai il sangue rossoblù, un tassello fondamentale per un reparto difensivo di prim'ordine.

La presenza di un portiere del suo calibro è cruciale per le ambizioni dell'Altomonte RC, una squadra in "continua ascesa" nel panorama della Promozione da diversi anni. Le sue parate e la sua guida dalla porta rappresentano una garanzia di stabilità tendo alta la concentrazione, elementi imprescindibili per puntare a traguardi importanti come la promozione in Eccellenza.