Correva l’anno 1949 quando due appassionati e valorosi nuotatori, Aldo Fioravanti e Cesare Alfieri, per primi coprirono a nuoto, in circa 12 ore, il tragitto di 36 km che unisce Napoli a Capri, con una media di 30 bracciate per minuto.

Un’impresa, divenuta dal primo agosto 1954 la Capri-Napoli, prima competizione ed addirittura, fino al 1992, titolo mondiale delle lunghe distanze.

La 60esima edizione

Oggi alla 60esima edizione complessiva, si tratta della più antica vera gara di fondo in acque libere e resta indubbiamente una delle maratone natatorie mondiali più affascinanti e difficili: lo sa bene chiunque abbia conosciuto qualcuno tra i “pazzerelli” che vi hanno partecipato, anche attraverso aneddoti che raccontano sempre storie particolari di donne e uomini, di lunga preparazione, duro impegno, grande motivazione e passione.

Le competizioni open stanno anticipando la prova élite, valida come World Challenge della UltraMarathon Swim Series, e se alla gara dei professionisti - in programma sabato 6 settembre prossimo- sono al momento già iscritti i migliori 25 atleti mondiali di specialità, alle gare di questa 4 giorni (13/20/27 giugno e 4 luglio) partecipano quasi tutti i migliori delle classifiche di specialità open; cinque sono le nazioni partecipanti in rappresentanza di tre continenti: oltre all'Italia sono, infatti, iscritti atleti provenienti da Australia, Brasile, Spagna e Turchia.

Nella tappa odierna di questa particolarissima gara del World Grand Prix FINA 39 atleti (32 uomini e 7 donne): otto i protagonisti del Solo, due del Duo, gli altri della competizione in team.

I nuotatori calabresi

Tra questi, squadre e nuotatori calabresi: oltre alle staffette della Il Gabbiano Paola e Il Gabbiano Paola 2, hanno partecipato, infatti, il duo Astylos, composto da Alessandro Capozza ed Alessandro Tassone; in team il trio composto da Luca Vrenna, Luigi D’Alfonso e Fabio Milizia e, non da ultimo, in altro team, Luana Catanzariti, Gisella Condemi, Antonio Zizza e Giuseppe De Maria, con i quali avrebbero dovuto gareggiare, già iscritti, Paolo Filippelli, che non ha potuto purtroppo prendervi parte solo all’ultimo istante, e Nicola Perrone.

Sono stati, però, comunque tutti assieme ad ogni miglio che separa la partenza dalla Marina Grande di Capri all’arrivo sul lungomare di Napoli: Nicola, scomparso improvvisamente il mese scorso, ma presente nel pensiero, nel cuore e nelle braccia dei suoi cari amici con cui condivideva il grande amore per il nuoto, ed in particolare dei compagni di squadra della KR Swim.

Una marcia in più, un motore speciale per le nostre eccellenze che per le loro qualità tutt’altro che inedite non per la prima volta ci rendono orgogliosi.

L’andamento sempre costante per velocità e ritmo, essenza del fondo, ha consentito a Luca Vrenna, Luigi D’Alfonso e Fabio Milizia di tagliare il traguardo, primi assoluti, in 8 ore, 10 minuti e 44 secondi, aggiudicandosi il titolo Open per la categoria Staffette, e ad Alessandro Capozza e Alessandro Tassone (Astylos) la vittoria del titolo Open per la categoria Duo con un tempo di 8 ore, 42 minuti e 13 secondi.



Risultati di prestigio per i nostri calabresi che si confermano protagonisti del panorama agonistico e che, al tempo stesso, riempiono le distanze che coprono ed il mare aperto che sfidano di quei valori umani che uniscono gli sportivi di ogni età, nel solco anche della vicinanza consolidata negli anni e già manifestata nel periodo di chiusura della piscina di Crotone.

Questa giornata già memorabile per le prestazioni importanti che i nuotatori della nostra Regione ci hanno regalato, lo è allora anche per lo spirito che l’ha animata e che già si era respirato nel trasporto e commozione con cui il primo giugno scorso -in occasione della prima tappa del "1 miglio Marina di Rossano Village club, organizzata da AQA Cosenza- i presidenti Manna e Porcaro hanno voluto dedicare all’Amico crotonese Nic più di un pensiero speciale, come sempre fanno anche gli amici cosentini della “Anzianotti Nuoto Master”; ed ancora a Vietri il 14 giugno successivo quando, davanti ad una gigantografia che lo ritrae, gli atleti campani della Peppe Lamberti Nuoto hanno voluto esprimere la loro vicinanza ai suoi compagni della KR SWIM e ricordare a noi tutti che lo sport riesce a creare legami che vanno oltre il semplice agonismo.