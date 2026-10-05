La sfida dei trentaduesimi di Serie D si giocherà mercoledì 7 ottobre alle 15 allo stadio Carlo Stagno d’Alcontres
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La squadra amaranto gioca una partita di grande autorità e con il successo ottenuto resta a soli tre punti di distanza dal Siracusa
A partire da oggi, lunedì 5 ottobre, è attiva la prevendita del settore ospiti per la gara Nuova Igea Virtus-Reggina, in programma mercoledì 7 ottobre allo stadio Carlo Stagno d’Alcontres di Barcellona Pozzo di Gotto con calcio d’inizio alle ore 15:00 e valida per i trentaduesimi della Coppa Italia di Serie D.
I tifosi amaranto potranno acquistare il tagliando d’ingresso al prezzo di 11,50 euro presso la rivendita autorizzata BCenters, con sede in via Sbarre Centrali 268 (orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 19:30) e online sulla piattaforma Etes.