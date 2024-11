Non si placano le polemiche a Reggio Calabria per l’assegnazione del bando per la Nuova Reggina a Fenice Amaranto. L’ambiente calcistico della città dello Stretto si è completamente spaccato: da un lato c’è chi patteggia dalla parte di Brunetti, incuriosito dal gruppo catanese che si è presentato ufficialmente venerdì sera. Dall’altro, invece, che chi invoca addirittura un ripensamento e un dietrofront che favorisca Bandecchi e la sua cordata. Per far luce su quanto sta avvenendo, e probabilmente per abbassare i toni, domani ci sarà un incontro fra il gruppo, l’amministrazione comunale e i tifosi.

«È previsto nella giornata di domani - viene reso noto dal sindaco FF Paolo Brunetti - domenica 10 settembre, l'incontro tra la società Fenice Amaranto, l'Amministrazione comunale ed il tifo organizzato. Finalità dell'incontro illustrare ai tifosi i programmi di sviluppo prodotti dalla società a garanzia del progetto sportivo. La società ha dato ampia disponibilità ad incontrare una delegazione della tifoseria con l'obiettivo di illustrare le proprie prospettive legate all'iscrizione al campionato di calcio di Serie».

L’occasione di stemperare gli animi, dunque, arriverà a meno di 48 ore dalla scelta di Brunetti e nella giornata che precede il fondamentale viaggio in FIGC per la consegna di tutti i documenti per ottenere finalmente l’iscrizione in sovrannumero alla Serie D.