Oro e argento nella gara, quello dello Ski cross, tra le più spettacolari e appassionanti perché gli atleti scendono in gruppi di 4. L’Italia delle meraviglie continua a stupire alle Olimpiadi di Milano Cortina e a incrementare un bottino di medaglie che ha già infranto ogni record. L’ultima gioia è arrivata da Simone Deromedis, che ha conquistato l’oro davanti a Federico Tomasoni. I due atleti di freestyle portano a 29 il numero totale di medaglie conquistate dall’Italia (10 ori, 6 argenti e 13 bronzi). Gli azzurri si attestano al terzo posto del medagliere, a una sola medaglia dagli Stati Uniti, mentre a dominare la classifica complessiva è la Norvegia con 37 medaglie.