Sarà una sfida storica quella che vedrà la Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio affrontare gli Stati Uniti nei quarti di finale dei Giochi olimpici di Milano-Cortina. L’incontro si giocherà alla Milano Rho Ice Hockey Arena, con data e orario ancora da confermare tra venerdì e sabato.

Le azzurre hanno chiuso al terzo posto del Gruppo B, ottenendo vittorie contro Francia e Giappone e perdendo di misura contro la Germania. Si tratta del miglior risultato di sempre per la squadra femminile italiana, che in passato ha avuto poche occasioni a livello internazionale.

Tra le protagoniste c’è la 25enne italo-canadese Gabriella Frances Durante, portiere nata a Calgary con nonni calabresi di San Giovanni in Fiore (Cosenza). Durante è entrata in campo nel terzo periodo della partita con la Svezia e ha difeso la porta contro Giappone e Germania. La portiere ha chiuso il girone con il 92,65% di parate in quasi 132 minuti di gioco, subendo cinque gol su 68 tiri.

«Inutile nascondere la nostra soddisfazione», ha detto Durante. «Ce l’abbiamo fatta perché nei mesi scorsi abbiamo lavorato molto, sacrificandoci nelle settimane a Montréal. Ci fa piacere anche l’attenzione e il rispetto guadagnati, in tanti ci vedevano come sfavorite, ma siamo riuscite a dimostrare il contrario».

Sulle prossime avversarie, Durante ha aggiunto: «Con la Germania abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari. Contro gli Stati Uniti avremo un opportunità per confrontarci con una delle migliori squadre al mondo. L’importante sarà essere determinate su ogni disco».

Durante ha ricordato anche i momenti più significativi vissuti a Milano-Cortina: «Tra qualche anno ricorderò le vittorie contro Francia e Giappone, con il pubblico molto caloroso, e la Cerimonia d’Apertura, un’esperienza che ogni atleta porta dentro».