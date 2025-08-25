Due numeri 10 che hanno fatto la storia del calcio italiano scenderanno in campo al Granillo il 6 settembre. Tra i protagonisti in campo anche Massimo Taibi, Bruno Cirillo e altri idoli della Reggina. I biglietti hanno già superato i 10.000

Il calcio che ha fatto sognare intere generazioni sta per tornare a Reggio Calabria. Sabato 6 settembre, lo stadio Oreste Granillo si trasformerà in un palcoscenico di ricordi e magia con il raduno di Operazione Nostalgia, la community fondata da Andrea Bini che da anni unisce gli appassionati di tutta Italia.

Dopo le tappe di Parma e Vicenza nel 2025, la rassegna numero undici approda sullo Stretto, pronta a emozionare i tifosi amaranto e gli appassionati di calcio di ogni età. Il programma promette sorprese e spettacolo: 40 campioni in campo, tra cui otto campioni del mondo, per un evento che sta già facendo parlare di sé in tutta la Penisola.

Tra i protagonisti annunciati spiccano due numeri 10 che hanno segnato la storia del calcio italiano: Roberto Baggio e Francesco Totti. A loro si aggiungono le presenze di Nelson Dida, Christian Abbiati, Sebastien Frey, Marco Amelia, David Trezeguet e Mauro German Camoranesi, oltre a tanti altri grandi nomi. Ma la magia del Granillo sarà ancora più intensa per i tifosi della Reggina: tra i calciatori presenti, infatti, Massimo Taibi, Bruno Cirillo, Ivan Franceschini, George Vargas, Giandomenico Mesto, Dayo Oshadogan, Giacomo Tedesco, Franco Brienza, Ciccio Cozza, Rolando Bianchi ed Emiliano Bonazzoli, icone del passato amaranto, faranno rivivere emozioni indelebili.

La community di Operazione Nostalgia, nata con eventi come quelli di piazza San Babila e Nardò e passata per Parma, Cesena e Ferrara, ha consolidato la sua forza nel 2024 con tappe straordinarie come l’Arechi di Salerno, con 22 mila spettatori, e lo stadio Piola di Novara. Reggio Calabria si prepara ora a superare ogni aspettativa: i biglietti venduti hanno già superato quota 10.000 e l’entusiasmo della città cresce di giorno in giorno.

L’appuntamento è fissato per sabato 6 settembre alle 20, con uno spettacolare preshow a partire dalle 19.00. La vendita dei biglietti è attiva su TicketOne e presso la biglietteria BCenters di Reggio Calabria (via sbarre centrali 260/B). L’invito è chiaro: assicurarsi il proprio posto per non perdersi una serata in cui il calcio torna ad essere festa, passione e memoria collettiva.

I protagonisti in campo (parziale elenco):

Nelson Dida, Christian Abbiati, Sebastien Frey, Marco Amelia, Massimo Taibi, Jorge Vargas, Alessandro Lucarelli, Luigi Garzya, Giuseppe Pancaro, Ivan Franceschini, Max Tonetto, Mark Iuliano, Antonio Carlos Zago, Alberto Savino, Aldair, Bruno Cirillo, Giandomenico Mesto, Dayo Oshadogan, Vincent Candela, Mauro German Camoranesi, Angelo Di Livio, Stefano Fiore, Luca Altomare, David Pizarro, Dario Marcolin, Alessio Tacchinardi, Giacomo Tedesco, Houssine Kharja, Francesco Cozza, Simone Perrotta, Franco Brienza, Cristian Brocchi, David Trezeguet, Nicola Amoruso, German Denis, Rolando Bianchi, David Di Michele, Nicola Ventola.