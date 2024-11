Un appuntamento imperdibile per gli amanti del Padel sta per infiammare la Globo Padel Arena di Cittanova: è in arrivo Leonel Daniel Aguirre, per tutti semplicemente il “Tolito”. Riconosciuto a livello planetario come una sorta di leggenda di questo sport per le sue giocate impossibili e il suo stile di gioco spettacolare, il 25enne nato a Buenos Aires è pronto a lasciare a bocca aperta i tanti calabresi che lo potranno seguire non solo, come raccontato nelle scorse ore, al Centro Sportivo Mirabella di Vito Superiore a Reggio Calabria, ma anche presso l’importante circolo del comune della Piana di Gioia Tauro.

«Il Tolito - si legge in un comunicato - sarà presente alla Globo Padel Arena per condividere le sue abilità e i suoi segreti con tutti i presenti durante le clinic con i giocatori. Le clinic daranno l'opportunità ai giocatori di tutti i livelli di apprendere e migliorare le proprie abilità. Sarà una lezione pratico-teorica, in cui Aguirre condividerà i suoi consigli e le sue strategie vincenti, aiutando i partecipanti a perfezionare il loro gioco».

Al termine delle clinic con il campione argentino un momento che si preannuncia un successo: «L’evento si concluderà con una partita esibizione nella quale, oltre a Tolito Aguirre, parteciperanno i maestri Felipe Zambrano (della Globo Padel Padel Arena), Juan Brondo (RC Academy) e Alejandro Picotto (Green Padel Messina). Durante l'esibizione, Aguirre metterà in mostra la sua maestria nel gioco, mostrando le sue abilità mozzafiato e offrendo un'esperienza coinvolgente ai partecipanti. Sarà una vera e propria celebrazione del Padel nel suo più alto livello che, ne siamo certi, lascerà i presenti senza fiato».