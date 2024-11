Sedici squadre, suddivise in quattro gironi, ad affrontarsi fra colpi di smash, volèe e bandeja. Due giorni di divertimento in un’atmosfera goliardica e di sana competizione sportiva, all’insegna del motto “se magna, se beve e se gioca a padel”. Ed è andato così in archivio un torneo che ha riscosso parecchi consensi, fra sport e risate, organizzato da Ketty Riolo, Antonio Matarazzo, Pietro e Francesco Gigliotti del circolo Caveau Bistrot Marinella di Lamezia Terme in collaborazione con l’associazione “Asd La casa de padel” presieduta da Davide Ventura. Il tutto si è svolto nell’accogliente cornice del circolo padel tennis Coolbay Marinella di Gizzeria.

La scelta di organizzare un torneo di padel risponde all’interesse crescente che questo sport sta riscuotendo, in un’onda alquanto trasversale quanto a fasce di età e a generi, ma soprattutto per la forza aggregante di questo sport, come sottolineato anche dagli organizzatori. Il torneo è infatti riuscito ad attirare anche un folto pubblico costituito non solo da curiosi e appassionati, ma anche da addetti ai lavori.

Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica

Per quanto riguarda l’aspetto prettamente agonistico, a trionfare nella finale Gold, la coppia Luigi Serra - Domenico Minieri sul tandem formato da Guerino Donato e Francesco Caruso. Vincitori della categoria Silver invece, Francesco Autelitano e Marco Borrello che nella sfida finale hanno avuto la meglio sulla coppia composta da Danilo Guzzo e Gianfranco Vescio. Trofei per tutti e premi offerti dai vari sponsor. Infine, l’attenta giuria di appassionati padelisti composta da Pietro Palamara, Riccardo Folino e Fabrizio Muraca, ha decretato e consegnato il premio come miglior giocatore della finale Gold a Luigi Serra. La Caveau Winter Cup non è ancora terminata. Nel prossimo weekend a dare spettacolo sui due campi del circolo sarà il torneo dedicato al doppio misto, già quasi al completo. Saranno di sicuro altre due giornate di puro divertimento per tutti gli amanti del padel.