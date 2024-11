Si è conclusa domenica, con grande successo, la Caveau Winter Cup, organizzata da Ketty Riolo, Antonio Matarazzo, Pietro e Francesco Gigliotti del Caveau Bistrot Marinella, in collaborazione con l’associazione “ASD La casa de padel” presieduta da Davide Ventura. Sedici le squadre partecipanti al torneo misto, tra le quali tre provenienti dai circoli padel di Catanzaro e Giovino, che si sono sfidate, nonostante il primo freddo, presso il circolo outdoor padel tennis Coolbay Marinella.

La sana competizione sportiva l’ha fatta da padrona all’insegna del motto “se magna, se beve e se gioca a padel”. Il torneo ha permesso di lanciare anche un messaggio sociale, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. «La famiglia, la scuola e tutte le altre istituzioni giocano un ruolo fondamentale e lo sport in tutte le sue declinazioni ed a tutti i livelli può e deve contribuire ad educare alla non violenza, sviluppando la capacità di costruire relazioni basate sui principi di parità, equità, rispetto ed inclusività», hanno sottolineato gli organizzatori.

A trionfare nella finale del tabellone Gold, la coppia Roberto Ascioti e Luisa Statti sulla coppia formata da Sissi Del Re e Giuseppe Miceli. Nel tabellone Silver ha trionfato la coppia formata da Andrea Battimelli e Francesca Sposato che nella sfida finale ha avuto la meglio sulla coppia composta da Francesca Graziano e Mario Bronzi. Per tutti, trofei e premi offerti dai vari sponsor.

Infine, come sempre non è mancato l’aspetto goliardico grazie alla Caveau Tv che ha animato la giornata con gli appassionati di padel che non hanno fatto mai mancare il loro contributo: un grazie particolare da parte degli organizzatori è andato all’avvocato Pietro Palamara per la sua presenza e vicinanza. Con la Caveau Winter Cup si chiude ufficialmente la stagione del Caveau Bistrot Marinella che riaprirà i battenti nella prossima primavera con tante novità.