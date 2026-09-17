Il giovane talento ritrova fiducia e continuità dopo lo stop fisico. Contro la Carrarese assist per Iemmello e riconoscimento come miglior giocatore della giornata assegnato dalla Lega B

La luce di Simone Pafundi torna ad accendersi. Il talento classe 2006, arrivato in prestito dall’Udinese al Catanzaro, è stato protagonista del successo contro la Carrarese con un assist decisivo per Pietro Iemmello, un passaggio diventato rapidamente virale sui social e che gli è valso anche il riconoscimento di miglior giocatore dell’ultima giornata di campionato assegnato dalla Lega B. A raccontare il momento del giovane trequartista è stata la Gazzetta dello Sport, in un articolo firmato da Pietro Scognamiglio. Il bilancio delle prime due partite ufficiali disputate dal giocatore con la maglia giallorossa è già significativo: un gol, realizzato in Coppa Italia contro il Südtirol, e un assist in campionato. Numeri che alimentano le aspettative intorno a uno dei talenti più discussi e seguiti del calcio italiano, anche se, come evidenziato dalla Rosea, è ancora presto per trarre conclusioni definitive.

Il Catanzaro, intanto, sembra rappresentare per Pafundi un'occasione importante per rilanciarsi. Il direttore sportivo Ciro Polito lo ha convinto a trasferirsi in Calabria anche sulla scia del percorso compiuto da Mattia Liberali nella passata stagione. Il club giallorosso viene descritto dalla Gazzetta dello Sport come una sorta di "università della B", capace di valorizzare giovani talenti e accompagnarli verso palcoscenici più importanti. Dopo Cissé, Favasuli e Liberali, Pafundi può dunque diventare il prossimo giovane a mettersi in mostra con la maglia giallorossa. L'obiettivo immediato, però, resta quello di ritrovare continuità e conquistare un ruolo sempre più centrale nella squadra allenata da Giorgio Gorgone.

«Tante aspettative sul mio conto? Le sento da quando avevo 15 anni, ma io cerco di essere sereno il più possibile per dimostrare il mio valore», ha dichiarato Pafundi dopo la partita vinta dalle Aquile contro la Carrarese. Il prossimo appuntamento avrà un significato particolare: il Catanzaro tornerà infatti ad affrontare la Sampdoria, squadra nella quale Pafundi ha giocato nella passata stagione. Una sfida che può rappresentare un altro passo nel percorso di rilancio del giovane talento. Per ora, però, il messaggio è chiaro: Pafundi si è riacceso e il Catanzaro vuole accompagnarlo nella sua nuova ripartenza.