Possibili sorprese in casa amaranto, con Inzaghi che non avrà a disposizione Ricci, Camporese, Fabbian ed Hernani. Nei rosanero Tutino dalla panchina?

Palermo contro Reggina, una classica del Sud. Gli amaranto tornano a giocare al Barbera, a distanza di quasi una decade. Gli amaranto devono rispondere a Bari e Südtirol, vittoriose nel pomeriggio, e riscattarsi proprio dopo il ko di Bolzano. Arbitra Minelli di Varese, gara visibile su Sky, Dazn ed Helbiz Live.

Da valutare le condizioni di Jacopo Segre, che in settimana ha avuto una leggera distorsione al ginocchio, ma è regolarmente ritornato in gruppo, e la possibilità di fare partire dall’inizio Valerio Verre in cabina di regia o in posizione di mezzala. Per il resto sembra esserci poco spazio per stravolgimenti rispetto all’ultima partita del Palermo vinta ad Ascoli.

Probabile formazione (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Segre, Damiani, Saric, Sala; Brunori, Di Mariano.

Tanti ballottaggi per un Inzaghi in emergenza. A centrocampo occhio al possibile esordio di Bondo, l'alternativa è Liotti con Majer e Crisetig. Da non scartare anche le idee che portano alla maglia da titolare anche per Terranova e Strelec. Punta Ménez.

Probabile formazione (4-3-3): C