Toccherà a Federico Cigarini guidare la Pallacanestro Viola Reggio Calabria nel prossimo campionato di Serie B2. Dopo alcuni giorni di trattative, il club reggino ha sciolto le riserve su quella che sarà la guida tecnica della stagione 2023/24, affidandola al 44enne emiliano dopo l'addio di Domenico Bolignano, che ha firmato con Capo d'Orlando.

Per Cigarini si tratta della prima, vera, esperienza da allenatore capo in una formazione di Serie B, ma arriva a Reggio con un curriculum interessante e con tanta voglia di emergere.

Chi è Federico Cigarini

Dopo una carriera da giocatore nelle giovanili e in Serie B e C, ha iniziato la sua carriera di allenatore a Reggio Emilia nel 2009 come Assistente in U15 Eccellenza (finali nazionali nel 2010-11), U17 Eccellenza e U19 Eccellenza (terzo posto alle finali nazionali 2010-11). Capo Allenatore delle squadre Giovanili Eccellenza a Parma, Genova e Piacenza e alle giovanili del Petrarca Padova u17 Eccellenza e u19 Eccellenza. Con la Vis Ferrara, oltre che in Eccellenza, allena anche la squadra Senior di Promozione e coordina nella stagione 22/23 il settore giovanile paladino dell’Orlandina Basket e si presenta nella stagione 23/24 alla nuova serie B interregionale come allenatore outsider e promettente.

Le prime parole di Cigarini

Il neo head coach della Viola ha rilasciato al sito ufficiale le primissime parole dopo lo sbarco alla Viola: «Sono orgoglioso, anzi molto di più. Per me è un onore far parte della Pallacanestro Viola Reggio Calabria e sedere su una panchina gloriosa come quella neroarancio. Ringrazio di cuore la società nella persona del presidente Carmelo Laganà per avermi dato questa grande opportunità».

Cigarini ha fatto un passaggio anche sulla Viola che verrà, confermando che - come sottolineato da Marcel Vulpis, consulente marketing e comunicazione dei neroarancio - sarà una squadra giovane: «Non vedo l’ora di iniziare: partiremo dalla costruzione del roster, sarà composto da cestisti affamati e pronti a giocare in campi pesanti dove affronteremo tanti derby, atleti fieri di calcare il parquet di un campo da gioco che può raccontare le gesta non solo di campioni internazionali ma anche giocatori che hanno fatto la storia della pallacanestro italiana. Ci preparemo lavorando duramente per far divertire i nostri tifosi, che meritano di vedere con spensieratezza uno spettacolo che li faccia stare bene. Considero questo un servizio nei loro confronti di tifosi appassionati, che dopo una settimana di lavoro e impegni sostengono la squadra nel weekend».