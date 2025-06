Non era una missione facile, considerando quanto c’era da fare in acqua e soprattutto mettendo in evidenza anche il carico psicologico per un match del genere. Il Cosenza ha giocato il match decisivo per la promozione in Serie B dovendo rimontare il ko dell’andata maturato una settimana fa, un 14-10 a Salerno che è rimasto indigesto a molti tifosi.

Ieri sera, nella piscina di Campagnano, non è bastato tutto il supporto possibile del pubblico per garantire la rimonta alla squadra bruzia. Che ha vinto sì, ma per 10-8 in una partita molto combattuta e tiratissima con un filo comune importante: i padroni di casa giocavano anche contro il tempo, i campani invece potevano gestire alcuni attimi della partita con la giusta lucidità.

A metà tempo la gara si era chiusa sul 6-4, al terzo parziale invece il 9-5 maturato aveva fatto credere davvero all’impresa.

Considerando come i rossoblu erano arrivati con il miglior attacco e difesa del girone 8 con 210 goal fatti e 101 subiti, era sicuramente fattibile nelle intenzioni il completamento della rimonta nell’ultimo gioco. Cosa non avvenuta, proprio perché il Salerno è riuscito a evitare i rigori che erano previsti in caso di parità, ma soprattutto ha tirato fuori le ultime risorse finali segnando altre tre reti, rendendo così vani gli assalti dei calabresi.

Alla fine resta l’amarezza dei ragazzi bruzi, che avevano condotto una fase regolare importante e riproveranno sicuramente nella prossima stagione il salto in cadetteria, categoria che il Salerno affronterà nel 2025-26 per la prima volta nella storia.

COSENZA-SPORTING CLUB SALERNO 10-8



COSENZA: Mastrangelo, Di Puppo, Mazza, Chiappetta, Brunosio, De Luca 1, Viola 3, Lento, Runco 5, Romano, Palermo, Falsetta, Fiorino, De Lucia. All.: Manna

SPORTING CLUB SALERNO: Schwille, Toscano 2, Strianese, Venutolo 2, G. Pierno 1, Plaitano, Longo, D. Pierno, Carrella 1, Monetti, Spatuzzo 1, Murolo 1, Ingrosso, De Feo. All.: Parrilli

PARZIALI: 4-2, 2-2, 3-1, 1-3.

SPETTATORI: 800 circa.