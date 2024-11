Tornano sconfitte anche dalla trasferta di Bogliasco e sprofondano al penultimo posto. Le ragazze di coach Capanna non riescono più a risalire la china

Doveva essere un match cruciale, un match per risalire la classifica ma quello contro il Bogliasco si è rivelato l’ennesimo disastro. Torna sconfitto quindi dalla Liguria il Città di Cosenza e di misura. Le padrone di casa si impongono per 10-8.

Il percorso si complica. Per le cosentine ora la strada è tutta in salita. Ancora cinque gare per provare a lasciare quel penultimo posto e portare quanti più punti possibili per ottenere la salvezza e mantenere la massima serie. Certo obiettivi lontani da quelli di inizio stagione.

Ma se a complicare il cammino del Città di Cosenza non bastasse il campionato, ci pensa la Coppa Italia. Nella prossima settimana infatti la squadra guidata da coach Capanna sarà impegnata in un tour de force. Il 25 affronteranno in casa Padova, capolista indiscussa del campionato che continua a macinare punti, tanto in casa quanto in trasferta. Sarà necessario affrontare però le pavetine a viso aperto per portare a casa l’intera posta in palio.

Non solo campionato. Dopo Padova ci sarà il turno di riposo in vista dell’altro impegno stagionale. La Coppa Italia. Il Città di Cosenza dovrà vedersela ai quarti in gara secca contro Rapallo per accedere poi alle semifinali. Dunque i jolly per le calabresi sono terminati. Vietato sbagliare in entrambi i casi.

Maria Chiara Sigillò