Doveva essere una passeggiata per la squadra di coach Capanna. Ma il fanalino di cosa Pescara conquista la prima vittoria stagionale in casa delle cosentine. Una sconfitta che potrebbe avere ripercussioni sul futuro societario. In basso, risultati e classifica

Ci sono partite belle, che emozionano e convincono anche aldilà del risultato stesso. Ne è stata la dimostrazione il pareggio contro la formazione capitolina due settimane fa. Un risultato che aveva fatto ben sperare anche coach Capanna.

Ma ci sono altri scontri che scoraggiano e deludono definitivamente.

Una sconfitta che brucia Nel turno precedente il Città di Cosenza ha ospitato il fanalino di coda del campionato, Pescara. Il risultato? 6-7 Una sconfitta che ancora risuona. Il Pescara che in questa stagione non aveva ancora portato a casa l’intero bottino ha pensato bene di ottenere la prima vittoria proprio in Calabria, mandando letteralmente in crisi squadra e società.

Prestazione deludente Una sconfitta maturata al termine di una gara spenta e senza emozioni. Iniziata male per la squadra di casa e finita peggio. Le responsabilità, forse, sono da ricercare all’interno di un gruppo poco coeso e poco determinato, che non ha nulla a che vedere con le ambizioni di inizio stagione

Certo, si guarda il bicchiere mezzo pieno. In classifica di fatto non è cambiato molto, grazie, si fa per dire, ai risultati delle dirette concorrenti.

Certo è che sconfitte così bruciano e lasciano inevitabilmente strascichi. Non si esclude infatti, che nelle prossime ore la società del presidente Manna possa prendere decisioni drastiche.



Risultati:

Città di Cosenza-Pescara 6-7

Milano-Bogliasco 9-12

Catania-Messina 13-12

Rapallo-Roma 9-11

Bologna-Padova 2-11



Classifica:

Padova 33; Catania 29; Messina 28; Bogliasco 23; Roma 18; Milano 12; Bologna 9; Città di Cosenza, Rapallo 8; Pescara 4

Maria Chiara Sigillò