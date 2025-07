Il mercato della pallanuoto italiana sta registrando un importante entusiasmo proveniente da Cosenza. La squadra è stata robustamente rinforzata, l’obiettivo sarà di disputare la prossima stagione senza vivere i patemi della precedente, quando nel girone di ritorno il team andò in netta difficoltà, salvo riprendersi nel finale per mantenere la categoria.

Sarà un Cosenza rinnovato e con grande qualità, sono già ufficiali dei colpi di tutto rispetto. In primis partendo dal ritorno di Giusy Citino, uno dei migliori talenti emersi dalla piscina di Campagnano. La classe 1997 dopo tanti campionati sulle spalle ha deciso di tornare a Cosenza per dare un apporto importante ed essere anche tra le leader della prossima stagione: «Dopo quattro anni rientro in questo club, non vedo l’ora di ricominciare, ci sarà da divertirsi».

Dalla centroboa Citino si passa poi alla statunitense Kendall Thomas (classe 2002 proveniente dal San Diego) e all’olandese Nikki Meeijer, attaccante olandese che accresce la potenzialità offensiva ma soprattutto porta con sé una buona esperienza in campo europeo. Classe 2003, alza decisamente la qualità del gruppo così come l’ultimo acquisto ufficializzato con un reel sulle pagine social.

La Smile Cosenza ha dato il benvenuto a Iva Rozic, giovanissima attaccante croata classe 2005 proveniente dalla Mladost: «Talento, velocità e grande visione di gioco: Iva arricchisce il roster rossoblù con qualità e dinamismo. Nonostante la giovane età – commenta la dirigenza – ha già vestito la calottina della nazionale maggiore e partecipato a competizioni europee di alto livello».