Il gruppo di coach Capanna cerca la qualificazione alla final-six di campionato

Dietro le spalle il successo contro il fanalino di coda Acquachiara, davanti agli occhi il cammino verso le final-six.

Archiviata la pratica campana, ad attendere il Città di Cosenza ora, un’altra prova di maturità: il Bogliasco Bene. Bisogna battere l’ostica formazione ligure e guadagnare punti che potrebbero rivelarsi fondamentali sull’esito finale della regular season. Una gara non semplice, lo sanno bene le calabresi, contro una formazione che lotta per lo stesso obiettivo e ora a più due in classifica.



Le ragazze di Capanna scenderanno in piscina determinate più che mai a portare a casa l’intera posta, così come all’andata.



A sei giornate dalla fine saranno tutte finali da conquistare, partita dopo partita. Con la salvezza ottenuta in largo anticipo e una buona partecipazione alla Coppa Italia, resta da centrare l’obiettivo final-six per coronare una stagione già ricca di soddisfazioni.