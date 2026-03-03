Maurizio Mirarchi è il nuovo commissario tecnico del Setterosa. La nomina del 64enne allenatore originario di Petronà, in provincia di Catanzaro, a ct della nazionale italiana femminile di pallanuoto è stata presa dal presidente della Federnuoto in accordo con il consiglio federale. La panchina del Setterosa in precedenza era stata affidata a Carlo Silipo.

«È un onore ricevere questo incarico, ringrazio il presidente Paolo Barelli e la Federazione Italiana Nuoto per la fiducia e voglio anche ringraziare il presidente della Pallanuoto Trieste Enrico Samer con il quale ho condiviso questa scelta - ha detto Maurizio Mirarchi da neo nominato commissario tecnico del Setterosa -. Un saluto a chi mi ha preceduto, Carlo Silipo, che in passato ha portato ottimi risultati. Adesso si parte con un nuovo percorso. La mia responsabilità è chiara: costruire una nazionale competitiva e orgogliosa di rappresentare l'Italia».

Mirarchi lascia il posto di assistente tecnico della nazionale maschile a Goran Volarevic e sarà assistito da Marco Manzetti. Il primo impegno di Mirarchi con il Setterosa sarà la prima fase della World Cup in programma a Rotterdam dall'1 al 6 maggio. Le azzurre giocheranno nel girone insieme all'Olanda campione d'Europa, alla Grecia e all'Australia argento olimpico. Il tecnico originario della provincia di Catanzaro, è stato allenatore a livello giovanile (Fiamme Oro, Ss Lazio Nuoto) ma anche maschile e femminile. Ha portato la squadra femminile del Messina alla finale scudetto e a due finali di Coppa Italia.

Nel 2024-2025, Mirarchi ha guidato la Pallanuoto Trieste alla semifinale di Coppa Italia, al quarto posto in regular season e alla semifinale scudetto riportando la squadra alabardata a disputare le coppe europee. Nell'estate scorsa è stato allenatore della nazionale universitaria femminile che a Duisburg ha conquistato il bronzo e poi di quella under 20 che ha concluso quarta il Mondiale in Brasile. Nel gennaio scorso ha ricoperto l'incarico di assistente tecnico della Nazionale maschile che ha concluso quarta gli Europei a Belgrado.