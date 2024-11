Si torna in vasca. E dopo i primi tre punti conquistati, le ragazze di coach Capanna proveranno a bissare il successo. A domicilio arriva Messina.

Il campionato non è iniziato nel migliore dei modi. In cinque giornate, il sestetto bruzio ha incassato quattro sconfitte e conquistato una sola vittoria. Sabato prossimo si torna in vasca. A domicilio arriva Messina, una delle bestie nere per il Città di Cosenza che però in questo avvio di stagione si trova ancora ferma al palo. Ultima in classifica e zero punti.

Dunque sarà un vero e proprio scontro diretto. Vincendo, la squadra di coach Capanna potrebbe infatti allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. Per entrambe le formazioni sarà dunque la partita della verità.